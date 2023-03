iOS 17 bekommt wohl doch neue Features

Nachdem Apple mit iOS 16 viele neue Features eingeführt hat, darunter den neuen Sperrbildschirm, Live-Aktivitäten in der Dynamic Island und den Satellitennotruf, machten sich erste Gerüchte breit, dass iOS 17 wesentlich kleiner ausfallen und hauptsächlich Fehler beheben würde.

Hoffnung auf mehr gibt nun Mark Gurman von Bloomberg in seinem wöchentlichen Power-On-Newsletter (via 9to5mac): Im (nicht frei zugänglichen) Q&A-Abschnitt erklärt er, dass iOS 17 intern zwar tatsächlich als Bugfix-Update geplant gewesen sei, ohne große Neuerungen. Stattdessen soll es nun doch einige „Nice to have“-Features geben, darunter solche, die sich iPhone-User:innen schon lange wünschen. Welche genau – darauf geht Gurman leider nicht ein.

iOS 17 wird voraussichtlich wie gewohnt zur WWDC 2023 im Juni vorgestellt. Dazu kommen die anderen Software-Updates, also iPadOS 17, tvOS 17, watchOS 10 und macOS 14. Das Rampenlicht soll dieses Jahr aber die Mixed-Reality-Brille stehlen, die Apple ebenfalls Gurman zufolge intern bereits präsentiert hat und das zugrundeliegende Betriebssystem, xrOS.

Wenn alles läuft wie in den vergangenen Jahren, dann findet die WWDC 2023 am 5. Juni statt – also in gut zwei Monaten. Möglicherweise kommen bis dahin auch weitere Informationen über die netten Features von iOS 17 ans Licht.

