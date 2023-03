Vorsicht, iCloud-Phishing: Apple lockt angeblich mit kostenlosem Speicher

Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein berichtet über eine neue Masche von Phishing-Betrügern. Demnach ist seit dem vergangenen Wochenende eine Mail im Umlauf, die vorgibt, eine Warnung von Apple zu sein – und zum Klicken verlockt.

Konkret warnt der Text den Empfänger oder die Empfängerin davor, dass der eigene iCloud-Speicher bald ausgeschöpft sei – eine recht verbreitete Mail, besonders nach einem ereignisreichen Urlaub. “Du hast dein Speicherlimit erreicht”, warnt die Phishing-Mail. Der weitere Text verspricht einen Ausweg: Durch ein Treueprogramm kann man sich zusätzliche 50 GB iCloud-Speicher sichern, indem man auf den Link in der Mail klickt, sich mit der Apple-ID verifizieren und noch dazu die Kreditkartendaten eingeben. Schon hier müssen die Alarmglocken läuten, denn Apple benützt für die Account-Validierung niemals Kreditkartendaten, sondern hat ein besonderes System für die Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Zudem sind uns keine Treueprogramme von Apple bekannt, die den kostenlosen iCloud-Speicherplatz versprechen. Apple hält seit Jahren an der 5-GB-Grenze fest, was schon in der Vergangenheit für Kritik sorgte.

Nicht reinfallen! Apple kennt keine Treueprogramme

Wir haben zufälligerweise vor einer Woche eine Original-Warnung zum vollen iCloud-Speicher erhalten, der Text und die Betreffzeilen unterscheiden sich von der aktuellen Phishing-Mail: Zum einen nennt Apple in der Mail den Kunden beim vollen Namen und verwendet nie eine generische Bezeichnung wie “Lieber Kunde”, zum anderen ist der Hersteller bei der geschlechtsneutralen Sprache deutlich weiter als die (vermutlich männlichen) Phishing-Autoren: In der deutschen Variante der Betriebssysteme gendert Apple Begriffe wie “Benutzer:innen”, selbst im Singular. Der Original-Text der iCloud-Warnung von Apple lautet wie folgt: