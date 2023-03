iPhone 13 bei Amazon zu attraktiven Frühlingspreisen

Den höchsten Rabatt gibt es auf das iPhone 13 Mini in Pink, 22 Prozent lässt Amazon hier nach. Der Haken: Es handelt sich hierbei um die Variante mit 512 GB Speicher, zu der die wenigsten greifen dürften. 899 Euro statt 1.149 Euro sind gleichwohl eine Ansage. Das Grundmodell mit 128 GB ist auch günstiger zu haben, 719 Euro bedeuten einen Preisnachlass von 10 Prozent.

iPhone 13 Mini mit 512 GB in Pink für 899 Euro

Ebenfalls aus dem Jahr 2021, mit 512 GB und in Pink ist auch der Nachlass von 19 Prozent für das iPhone 13 recht attraktiv, 1.009 Euro zahlt man derzeit dafür. Weniger spektakulär der Rabatt für die 128-GB-Variante, 795,99 Euro sind nur 11 Prozent weniger als der Listenpreis.

iPhone 13 mit 512 GB in Pink für 1.009 Euro

Günstiger ist das iPhone 13 (512 GB) in der Farbe, die Apple im Frühjahr 2022 der Palette hinzugefügt hatte: Grün. Der Rabatt ist mit 22 Prozent ebenso hoch wie beim iPhone 13 Mini (512 GB) in Pink, was einen Endpreis von 969,99 Euro bedeutet.

iPhone 13 mit 512 GB in Grün für 969,99 Euro

In Grün und mit 512 GB gibt es auch eine Mini-Variante, hier beträgt der Nachlass 19 Prozent.

iPhone 13 Mini mit 512 GB in Grün für 959,99 Euro

Ist man mit etwas weniger Speicher zufrieden, wäre eventuell das iPhone 14 in 128 GB das bessere Angebot. Die Unterschiede zum 13er sind zwar marginal, aber hat man beim 14er zumindest eine andere Farbauswahl und bekommt nur hier Apples Frühlingsfarbe von 2023, ein leuchtendes Gelb. Ein iPhone Mini jedoch gibt es in Generation 14 nicht mehr.

Aktuell bester Preis: iPhone 14 mit 128 GB in Gelb

Wenn es ein bisschen mehr sein darf: Das iPhone 13 Pro mit 1 TB Speicher in der damals neuen Farbe Sierra Blau ist auch wieder bei Amazon im Angebot. 19 Prozent Rabatt klingen zwar gut, der Preis von 1.399 Euro ist aber immer noch recht hoch. Zum Vergleich: Das iPhone 14 Pro in der Basisgröße von 128 GB kostet bei Apple 1.299 Euro, im Preisvergleich ist es ab 1.099 Euro zu bekommen.

iPhone 13 Pro mit 1 TB für 1.399 Euro