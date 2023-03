Beats, Airpods und Airpods Max bei Amazon günstig im Frühlingsangebot

Im Rahmen der Verkaufsaktion „Frühlingsangebote“ bietet Amazon zahlreiche Angebote für Apple-Geräte. Neben iPhones und Apple Watch gehören auch Kopfhörer von Beats und Airpods dazu.

Airpods 2 für 109 statt 159 Euro bei Amazon

Airpods 2

Apples Airpods 2 sind auch nach Erscheinen des Nachfolgers Airpods 3 weiter im Angebot. Die beliebten Ohrhörer kosten bei Amazon nur 109 Euro, ein Rabatt von 50 Euro auf den regulären Preis im Apple Store. Die Nachfolger Airpods 3 bieten allerdings eine verbesserte Passform und neue Optionen wie 3D-Audio.

Hier unser Überblick über die verschiedenen Modelle

Airpods Max

Apple Luxus-Kopfhörer sind als Frühlingsangebot etwas günstiger zu haben. Für die Airpods Max (im Macwelt-Test) in der Farbe grün zahlen Sie 579 Euro, für die Modelle in der Farbe Silber und Pink 589 Euro. Vor allem für das Modell in Spacegrau gibt es im Fachhandel aktuell keine höheren Rabatte. Über einen Nachfolger wird allerdings bereits spekuliert, erschienen die Kopfhörer doch bereits Ende 2020.

Airpods Max in Grün für 579 statt 629 Euro

Airpods Max in Silber oder Rose für 589 statt 629 Euro

Beats Kopfhörer

Beats Solo 3

Die Bluetooth-Kopfhörer der Apple-Tochter Beats sind ebenfalls rabattiert zu haben. Die On-Ear-Bluetooth-Kopfhörer Solo 3 sind in verschiedenen Farben für 150 statt 230 Euro zu haben

Beats Solo 3 in Schwarz, Pink oder Rot für 150 statt 230 Euro

Apple

Beats Studio 3

Noise Cancelling und lange Akkulaufzeit haben die Beats-Kopfhörer Beats Studio 3 zu bieten. Bei Amazon sind die Kopfhörer aktuell für 235 statt 399 Euro zu haben

Beats Studio 3 in verschiedenen Farben für 235 statt 399 Euro.

Weitere interessante Frühlingsangebote