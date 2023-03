Apple Watch bei Frühlingsangeboten auf Amazon – lohnt es sich?

Auf Amazon laufen derzeit Frühlingsangebote, eine Rabattaktion für ausgewählte Elektronikgeräte. Auch mehrere Apple Watches sind dabei. Auf Amazons Übersichtsseite gibt es unter anderem eine Apple Watch 7 und Apple Watch SE der ersten Generation. Doch lohnen sich die Preise und die Modelle?

Apple Watch SE bei den Frühlingsangeboten von Amazon

Apple Watch SE 1. Gen (44 mm) für 245 Euro auf Amazon

Apple Watch SE 1. Gen (44 mm) für 246 Euro auf Amazon

Apple Watch SE 1. Gen (44 mm) Cellular für 309 Euro auf Amazon

Apple Watch SE 1. Gen (44 mm) Cellular für 309 Euro auf Amazon

Apple Watch Series 7 bei den Frühlingsangeboten von Amazon

Apple Watch 7 (45 mm) Cellular für 592 Euro auf Amazon

Apple Watch 7 (41 mm) Cellular für 599 Euro auf Amazon

Apple Watch 7 (45 mm) Cellular für 609 Euro auf Amazon

Apple Watch 7 (41 mm) Cellular für 629 Euro auf Amazon

Apple Watch 7 (45 mm) Cellular für 639 Euro auf Amazon

Bei allen angebotenen Apple Watches auf Amazon handelt es sich nicht um die jeweils günstigsten Modelle: Die Apple Watch SE der ersten Generation wird ausschließlich in der größeren Variante mit 44 Millimeter angeboten. Bei den fünf rabattierten Apple Watches der siebten Generation handelt es sich um die Edelstahlmodelle, die Apple teurer vertreibt. Dementsprechend sind die Preise von Amazon nicht richtig attraktiv, obwohl die Rabatte um 25 Prozent ausfallen.

Wer nach einem Vorgängermodell der Apple Watch sucht, sucht höchstwahrscheinlich nach Schnäppchen, die man jedoch am besten mit Einsteigermodellen machen kann, in diesem Fall mit dem Aluminium-Modell. So kostet eine Apple Watch Series 7 41 mm mit Cellular-Modul bei Galaxus 414 Euro, ein Preisunterschied von mehr als 100 Euro bei Amazon. Auch die größere Variante mit 45 mm Gehäuse und Cellular-Modul kostet beim Anbieter 449 Euro. Auch hier beträgt der Preisunterschied für die Edelstahlvariante bei Amazon mehr als 100 Euro.

Sucht man nach der Apple Watch SE, würden wir gleich zu der zweiten Generation raten. Die Preisunterschiede sind auf dem Markt marginal und betragen rund 30 Euro, bei sonst identischen Modellen. Für diesen Aufpreis erhält man einen neueren Prozessor, einen besseren Beschleunigungssensor und einen Kompass. Mit dem S8 kauft man sich bei der Apple Watch SE zweiter Generation ein paar zusätzliche Jahre an watchOS-Updates. In der ersten Generation der SE ist dagegen noch der S5 verbaut, wie in der Apple Watch Series 5. Die Uhr kam 2019 auf den Markt und Apple könnte bereits nächstes Jahr die Updates dafür einstellen.

