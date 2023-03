Speicherplatz der Apple Watch anzeigen und analysieren

Ähnlich wie bei dem iPhone kann man bei einer Apple Watch den belegten und freien Speicherplatz anzeigen und genauer analysieren, welche Apps besonders viel Platz verlangen.

Noch vor watchOS 8 war es in der Einstellungen-App möglich, den frei verfügbaren Platz der Apple Watch anzuzeigen, die Angabe fand sich in dem Info-Bereich unter “Verfügbar”. Mit den neueren Betriebssystemen, – wir haben das unter watchOS 8.7.1 und 9.4 ausprobiert, – findet sich eine detaillierte Auswertung vom belegten Speicher, wie sie auf dem iPhone zu finden ist. So finden die ausführliche Speicherbelegung Ihrer Apple Watch:

Apple-Watch-Speicher auf dem iPhone anzeigen:

Gehen Sie zu der Watch-App auf dem iPhone; Wechseln Sie dort zum Bereich “Allgemein”. Scrollen Sie im Fenster ziemlich weit nach unten, bis Sie den Reiter “Speicher” gefunden haben; Klicken Sie darauf, sehen Sie eine Auswertung vom belegten und freien Speicher auf der Apple Watch.

Halyna Kubiv

Apple-Watch-Speicher auf der Apple Watch anzeigen:

Finden Sie die Einstellungen-App auf Ihrer Apple Watch; Wechseln Sie dort zum Bereich “Allgemein”. Scrollen Sie im Fenster ziemlich weit nach unten, bis Sie den Reiter “Speicher” gefunden haben; Klicken Sie darauf, sehen Sie eine Auswertung vom belegten und freien Speicher auf der Apple Watch.