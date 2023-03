Whatsapp-Nachrichten auf einer Garmin-Uhr anzeigen

Richtet man eine Garmin-Smartwatch mit seinem iPhone ein, fragt die dafür zuständige App Garmin Connect, ob die Uhr Mitteilungen vom iPhone empfangen darf. Hier tippt man auf jeden Fall auf “Erlauben”, damit man später nicht in den Einstellungen in der App herumwühlen muss, um die Erlaubnis für Benachrichtigungen zu finden.

Benachrichtigungen mit der Garmin-Smartwatch empfangen Halyna Kubiv

In der Garmin Connect finden sich noch weitere Regler, die die Anzeige von Benachrichtigungen wie von Whatsapp steuern können. In den Einstellungen für das konkrete Gerät, bei uns Garmin Venu 2 Plus, gibt es den Reiter “Töne und Alarme”. Wechseln Sie dorthin und anschließend in den Bereich “Smart Notifications”. Die Einstellung steuert, wann und welche Benachrichtigungen angezeigt werden, in welcher Form und für wie lange:

Allgemeine Nutzung: Hier wird gesteuert, ob die Benachrichtigungen auf die Uhr zugestellt werden. Heißt, die Erlaubnis für Push-Nachrichten können Sie zurückziehen.

Hier wird gesteuert, ob die Benachrichtigungen auf die Uhr zugestellt werden. Heißt, die Erlaubnis für Push-Nachrichten können Sie zurückziehen. Während der Aktivität: Hier können Sie steuern, ob die Nachrichten während eines Trainings ankommen sollen. Alternativ können Sie die Nachrichten nur auf Anrufe und SMS einschränken.

Hier können Sie steuern, ob die Nachrichten während eines Trainings ankommen sollen. Alternativ können Sie die Nachrichten nur auf Anrufe und SMS einschränken. Zeitlimit: Hier können Sie steuern, wie lang auf der Smartwatch die Benachrichtigung angezeigt wird.

Hier können Sie steuern, wie lang auf der Smartwatch die Benachrichtigung angezeigt wird. Datenschutz: Ähnlich wie beim gesperrten iPhone kann eine Garmin-Uhr nur den Absender und die App anzeigen, die die Benachrichtigung verursacht hat. Man kann aber die Einstellung auch deaktivieren.

Troubleshooting:

In dem Forum von Garmin gibt es jedoch mehrere gleichlautende Beiträge von Nutzern, die sich darüber beschweren, dass die Whatsapp-Benachrichtigungen plötzlich nicht mehr ankommen. Das Problem scheint recht verbreitet zu sein und tritt sowohl bei Android als auch bei iOS auf. Nach einigen Berichten hilft die Totschlag-Methode: Die Uhr in der App entkoppeln, in den Bluetooth-Einstellungen das Gerät ignorieren, die App löschen und wieder installieren.

