iPhone 14 jetzt kaufen oder warten?

Was wir immer wieder gefragt werden: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um ein iPhone zu kaufen? Natürlich, wenn Sie ein iPhone benötigen – Ihr altes ist zum Beispiel irreparabel beschädigt und Sie können nicht darauf verzichten – dann holen Sie sich einfach das iPhone, das zu Ihnen passt.

Wenn Sie aber einfach nur aufrüsten und kein iPhone kaufen möchten, bevor das neue Modell auf den Markt kommt, erfahren Sie in diesem Artikel, was Sie wissen müssen.

iPhone 14: Preise und Funktionen

Erschienen: September 2022 (in Gelb im März 2023)

Das iPhone 14 gibt es in vier Varianten: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max. Die kleinste “Mini”-Größe, die es bisher gab, wurde durch ein 6,7-Zoll-“Plus”-Modell ohne Pro ersetzt.

Die Standard-iPhone-14-Modelle weisen nur geringfügige Verbesserungen gegenüber dem iPhone 13 auf, darunter eine leicht verbesserte Leistung und Kamera. Mehr zu bieten haben iPhone 14 Pro und 14 Pro Max, etwa ein Always-on-Display, das neue “Dynamic Island”-Oberflächenelement der Frontkamera und bessere Kameras (einschließlich einer 48-Megapixel-Weitwinkelkamera).

In den USA sind die Preise gleich geblieben, das reguläre iPhone 14 kostet ab 799 US-Dollar, das Pro-Modell ab 999 US-Dollar. Der Dollar-Euro-Wechselkurs zwang Apple jedoch zu einer Anpassung in der Eurozone, das iPhone 14 kostet ab 999 Euro, das 14 Pro ab 1.299 Euro. Anders als bisher sanken die Preise für die Vorjahresmodelle nicht, das iPhone 13 kostet bei Apple weiterhin ab 899 Euro, das iPhone 13 Mini ab 799 Euro. Eine Änderung in der Angebotsstruktur lässt aber auch in den USA den Durchschnittspreis steigen: Anstelle einer günstigeren “Mini”-Variante bietet Apple das größere iPhone 14 Plus ab 899 US-Dollar an – in Deutschland ab 1.149 Euro. Das iPhone 14 Pro Max kostet 1.099 US-Dollar – das sind satte 1.449 Euro.

iPhone 14: Warum Sie es kaufen sollten

Das iPhone 14 ist das neueste und beste iPhone – es wird wahrscheinlich am längsten halten, wenn Sie Ihre iPhones so lange wie möglich nutzen möchten. Natürlich ist es auch das schnellste, hat die beste Kamera, die längste Batterielaufzeit und mehr. Nur sind die Unterschiede des iPhone 14 gegenüber seinem direkten Vorgänger beinahe marginal. Jedoch war der Schritt bei den Pro-Modellen von der Generation 13 auf Generation 14 ein größerer.

Apple bringt in der Regel im September neue iPhones auf den Markt (einige Modelle kommen etwas später, so das iPhone 14 Plus letztes Jahr im Oktober). Es ist also nicht so, dass das iPhone, das Sie heute kaufen, schon bald veraltet ist.

iPhone 14: Warum Sie warten sollten

Es gibt aber zwei Gründe, warum Sie bis zum Herbst warten könnten. Der US-Dollar hat gegenüber dem Euro zuletzt an Stärke verloren, es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie das iPhone 14 ab September zu Preisen bekommen, die Apple heute für das iPhone 13 aufruft. Gleiches gilt für das iPhone 13 Pro, nur wird Apple das aller Voraussicht aus dem Handel nehmen, wenn der Nachfolger da ist – bei Dritthändlern haben Sie unter Umständen dann nicht mehr die volle Auswahl, da diese nur noch Restbestände verkaufen.

Ein gewichtigerer Grund könnte aber das Warten auf das iPhone 15, was sich lohnen könnte. Das 15er könnte im Durchschnitt zwar teurer sein als das 14er heute, aber wir erwarten viele neue Funktionen (vor allem bei den Pro-Modellen oder einem möglichen neuen iPhone 15 Ultra). Wenn Sie nicht länger als sechs Monate auf ein neues iPhone warten wollen, sollten Sie sich das iPhone 14 zulegen.

Wenn Ihnen die Aussicht auf das iPhone 15 nicht attraktiv genug ist und sie unbedingt ein iPhone 14 (Pro) haben wollen, weil Ihnen vielleicht die Farben Gelb oder Dunkellila besonders zusagen, können Sie ab dem Frühsommer bei Dritthändlern (nicht bei Apple) mit besseren Rabatten als heute rechnen. Denn diese beginnen mit dem Abverkauf oft schon Wochen vor der Vorstellung neuer iPhones.

Macwelt empfiehlt: KAUFEN

Die neuen iPhones sind schon seit ein paar Monaten auf dem Markt, es stehen keine großen Weihnachtsverkäufe an und es wird noch mindestens ein halbes Jahr dauern, bis die neuen iPhones im Herbst auf den Markt kommen. Wenn Sie nach einem Upgrade suchen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Die besten Angebote für das iPhone 14 finden Sie unten oder in unserer monatlichen Übersicht der besten iPhone-14-Angebote.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Macworld.com und wurde aus dem Englischen übersetzt.

