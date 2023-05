iOS 16.5 veröffentlicht – das ist neu, so installieren Sie

Erst Anfang der Woche hatte Apple für iOS 16.5 einen zweiten Release Candidate veröffentlicht, was ein wenig ungewöhnlich ist. Seit Donnerstag steht aber die finale Version des Updates zur Installation bereit.

Zeitgleich bringt Apple auch macOS 13.4 Ventura, iPadOS 16.5, tvOS 16.5 und watchOS 9.5, die wie iOS 16.5 kaum neue Funktionen bringen. Stattdessen konzentriert Apple sich auf Optimierungen und Verbesserungen. Zudem gibt es einige Security-Updates, Sicherheitslücken kann das Unternehmen jetzt auch per Rapid Security Response respektive Sicherheitsmaßnahme schließen, wie Anfang Mai erstmals geschehen.

Zur WWDC im Juni wird Apple iOS 17 vorstellen und eine erste Vorabversion an Entwickler ausgeben, ob es dazu parallel auch einen Betatest eines weiteren Updates iOS 16.6 geben wird, steht noch nicht fest.

iOS 16.5: Neue Funktionen

Wesentliche neue Funktionen gibt es in diesem Update nicht, das war auch schob bei iOS 16.4 der Fall und ist für Udpates mit höherer Nummer auch nicht ungewöhnlich. Apple spart offenbar neue Funktionen für iOS 17 aufzusparen. Was in iOS 16.5 neu ist:

Apple News Sport-Tab: Wenn Sie die Apple News App in iOS 16.5 starten (nicht in Deutschland verfügbar, Anm. d. Red.), werden Sie einen neuen Reiter “Sport” am unteren Rand des Bildschirms sehen. Er ersetzt die spezielle Registerkarte “Suche”, die jetzt Teil der Registerkarte “Folgen” ist. In iOS 16.4 und früher befand sich “Mein Sport” unter dem Abschnitt “Für Sie” auf dem Bildschirm “Heute”.

Siri-Bildschirmaufzeichnung: Sie können eine Bildschirmaufnahme starten, indem Sie sagen: “Hey Siri, starte eine Bildschirmaufnahme.” Ebenso können Sie die Aufnahme mit “Hey Siri, Bildschirmaufnahme stoppen” beenden. Bisher geht das aber nur auf Englisch.

Hintergrundbild für den Sperrbildschirm: Zusammen mit dem Apple Watch Gesicht und Band hat Apple ein neues Pride Celebration Wallpaper für den Sperrbildschirm veröffentlicht.

iOS 16.5 enthält rund 40 Sicherheitsupdates für alle Aspekte des Systems, von der Wetter-App bis zum Mobilfunkmodem. Hier sind die wichtigsten Patches, die veröffentlicht wurden:

Cellular

Verfügbar für: iPhone 8 und iPhone X

Auswirkungen: Ein entfernter Angreifer kann die Ausführung von beliebigem Code veranlassen

Beschreibung: Das Problem wurde mit verbesserten Bound Checks behoben.

CVE-2023-32419: Amat Cama von Vigilant Labs

ImageIO

Verfügbar für: iPhone 8 und neuer, iPad Pro (alle Modelle), iPad Air 3. Generation und neuer, iPad 5. Generation und neuer und iPad mini 5.

Auswirkungen: Die Verarbeitung eines Bildes kann zur Ausführung von beliebigem Code führen

Beschreibung: Ein Pufferüberlauf wurde mit einer verbesserten Überprüfung der Grenzen behoben.

CVE-2023-32384: Meysam Firouzi @R00tkitsmm arbeitet mit Trend Micro Zero Day Initiative

Kernel

Verfügbar für: iPhone 8 und neuer, iPad Pro (alle Modelle), iPad Air 3. Generation und neuer, iPad 5. Generation und neuer sowie iPad mini 5.

Auswirkungen: Eine App kann möglicherweise beliebigen Code mit Kernel-Rechten ausführen

Beschreibung: Ein Typverwechslungsproblem wurde mit verbesserten Prüfungen behoben.

CVE-2023-27930: 08Tc3wBB von Jamf

Kernel

Verfügbar für: iPhone 8 und neuer, iPad Pro (alle Modelle), iPad Air 3. Generation und neuer, iPad 5. Generation und neuer und iPad mini 5.

Auswirkungen: Eine App kann möglicherweise beliebigen Code mit Kernel-Rechten ausführen

Beschreibung: Ein Use-after-free-Problem wurde mit verbesserter Speicherverwaltung behoben.

CVE-2023-32398: Adam Doupé von ASU SEFCOM

Telefonie

Verfügbar für: iPhone 8 und neuer, iPad Pro (alle Modelle), iPad Air 3. Generation und neuer, iPad 5. Generation und neuer und iPad mini 5.

Auswirkungen: Ein entfernter Angreifer kann möglicherweise eine unerwartete Beendigung der App oder die Ausführung von beliebigem Code verursachen.

Beschreibung: Ein Use-after-free-Problem wurde durch eine verbesserte Speicherverwaltung behoben.

CVE-2023-32412: Ivan Fratric von Google Project Zero

Darüber hinaus behebt das Update drei WebKit-Schwachstellen, die aktiv ausgenutzt wurden. Zwei davon wurden bereits in der iOS 16.4.1(a) Sicherheitsmaßnahme behoben.

iOS 16.5: So installieren Sie die Public Beta

Der Prozess zur Installation einer Beta hat sich in iOS 16.4 geändert. So funktioniert der neue Prozess:

Klicken Sie auf der Apple Beta Seite auf “Registrieren” und registrieren Sie sich mit Ihrer Apple-ID.

Melden Sie sich beim Beta-Softwareprogramm an.

Klicken Sie auf “Dein iOS-Gerät registrieren”.

Öffnen Sie die App Einstellungen, tippen Sie auf “Allgemein” und dann auf “Softwareaktualisierung”.

Wählen Sie im Abschnitt “Beta Updates” die iOS Public Beta aus.

Nach der Registrierung kann es einige Augenblicke dauern, bis die Beta-Option in der Softwareaktualisierung angezeigt wird.

Macwelt

Sie finden die Möglichkeit zur Installation des Updates in der App “Einstellungen” unter dem Punkt “Allgemein > Softwareupdate”. Klicken Sie dort auf “Laden und installieren” und geben Sie dann den Gerätecode ein. Die Installation des knapp über 800 MB großen Pakets kann einige Minuten dauern, Ihr iPhone startet währenddessen neu.