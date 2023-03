Apple Pay Later endlich offiziell gestartet – leider nicht hier

Apple hat Apple Pay Later in den USA endlich gestartet – angekündigt hatte Apple den Kleinkredit auf der WWDC im Juni 2022. Apple Pay soll laut Anbieter ”mit Blick auf die finanzielle Gesundheit” der User es den diesen möglich machen, Einkäufe in vier Zahlungen aufzuteilen, die über einen Zeitraum von sechs Wochen zins- und gebührenfrei sind.

Lesetipp: Apple Card, Apple Pay Later: Apple wird Online-Bank

Laut Apple lassen sich die Apple-Pay-Later-Kredite direkt in der Apple Wallet verfolgen, verwalten und zurückzahlen. Erlaubt sind Kreditanträge in Höhe von 50 bis 1.000 US-Dollar. Diese kann man für Online- und In-App-Käufe mit iPhone und iPad bei Händlern verwenden, die Apple Pay akzeptieren.

Erste User werden zufällig ausgesucht

Doch noch kommen auch in den USA nicht alle iPhone-User in den Genuss des neuen Services: Apple will zunächst zufällig ausgewählte User zu einer Vorabversion von Apple Pay Later einladen, die erst in den kommenden Monaten allen berechtigten Usern zur Verfügung stehen soll.

Apple beschreibt sodann die genaue Einrichtung und Verwendungsweise in der Apple Wallet, die auch den offenen Betrag und die in Zwei-Wochen-Schritten festgelegten Zeiträume für die Rückzahlung übersichtlich anzeigt. Die Transaktions- und Kredithistorie der User werde niemals zu Marketing- oder Werbezwecken an Dritte weitergegeben oder verkauft, verspricht Apple weiter. Einkäufe mit Apple Pay Later werden mit Face-ID, Touch-ID oder einem Passcode authentifiziert.

Apple verdient mit – Kritik gibt es auch

Apple Pay Later wird von Apples Tochtergesellschaft Apple Financing LLC angeboten, die für die Bonitätsprüfung und Kreditvergabe zuständig ist. In den USA wickelt das Mastercard-Ratenzahlungsprogramm die zinslosen Darlehen ab, sodass Händler:innen, die Apple Pay akzeptieren, nichts tun müssen, um Apple Pay Later für ihre Kundschaft zu implementieren. Goldman Sachs ist dabei der Herausgeber der Mastercard-Zahlungsberechtigung, die für Einkäufe mit Apple Pay Later verwendet wird.

Unbekannt ist bisher, wann der Service für Kleinkredite direkt über Apple Pay Later auch in Deutschland angeboten wird, es fehlt hierfür wie für die Apple Card noch die Bankinfrastruktur. Kritik gibt es auch: Zum einen dient verdient Apple selbstverständlich bei den Transaktionen mit. Und andererseits weisen Kritikerinnen und Kritiker darauf hin, dass dies etwa die In-App-Käufe speziell für jüngere User viel leichter macht, die sich besonders bei glücksspielartigen Angeboten im Apple App Store schneller verschulden könnten. Allerdings ist mit dem Maximum von 1000 US-Dollar im entsprechenden Zeitraum eine gewisse Grenze gesetzt. Doch außerdem erhalte Apple wertvolle Einblicke in das Kaufverhalten der Verbraucher:innen, die es dem Unternehmen ermöglichen, künftiges Konsum- und Ausgabeverhalten vorherzusagen. Zum Hintergrund der kritischen Bemerkungen siehe diesen aufschlussreichen Artikel bei The Conversation des Finanzexperten Rajat Roy. Die weitere Entwicklung zunächst in den USA bleibt abzuwarten.