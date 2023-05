Aktualisierung vom 16. und 17. Mai 2023:

Wie auch für iOS 16.5 und iPadOS 16.5 benötigt Apple für das Update auf macOS 13.4 Ventura einen zweiten Release Candidate – die Veröffentlichung der finalen Version wird es nicht vor der nächsten Woche geben. Nähere Gründe für die Verzögerung sind nicht bekannt, schon der erste Release Candidate hatte einen Fehler mit Content-Filter-Apps wie Little Snitch behoben. Doch damit nicht genug: Tags drauf veröffentlicht Apple gar noch einen dritten Release Candidate, was ein seltenes Ereignis ist. iOS 16.5 und iPadOS 16.5 bleiben indes unverändert, zwei Release Candidates sollten ausreichen.

Anders als die Vorversion macOS 13.3 bringt das Update kaum Neuerungen, aber einige Verbesserungen und Fehlerbehebungen, diese sind laut Apple:

Der Sport-Feed in der Seitenleiste von Apple News (nicht in Deutschland verfügbar) bietet einfachen Zugang zu Berichten, Ergebnissen, Tabellen und mehr für die Teams und Ligen, die Sie verfolgen

Die Spielstands- und Spielplankarten von “My Sports” in Apple News führen Sie direkt zu den Spielseiten, auf denen Sie weitere Details zu bestimmten Spielen finden können

Behebt ein Problem, bei dem die automatische Entsperrung mit der Apple Watch Sie nicht bei Ihrem Mac anmeldet

Behebt ein Bluetooth-Problem, bei dem sich Tastaturen nach einem Neustart nur langsam mit dem Mac verbinden

Behebt ein VoiceOver-Problem beim Navigieren zu Orientierungspunkten auf Webseiten

Behebt ein Problem, bei dem die Bildschirmzeit-Einstellungen möglicherweise zurückgesetzt oder nicht mit allen Geräten synchronisiert werden

Aktualisierung vom 10. Mai 2023:

Nach anderthalb Monaten der Entwicklung ist Apple beim Release Candidate von macOS 13.4 Ventura angekommen und man kann davon ausgehen, dass die finale Version nächste Woche am Montag oder Dienstag veröffentlicht wird. Daher hat Apple bei der allerletzten Beta lediglich einen Fehler behoben, der nur bestimmte Apps wie Little Snitch oder Radio Silence betraf. Diese konnten die Firewall von macOS etwas granularer einstellen, was dazu führte, dass die Netzwerkverbindung in der vierten Beta von macOS 13.4 abbrach, wenn eine dieser Apps aktiviert war. Als temporäre Lösung wurde vorgeschlagen, Little Snitch und Konsorten ganz abzuschalten.

Ursprüngliche Meldung vom 29. März 2023:

Diesmal hat der Hersteller nicht rund drei Wochen mit den Betas gewartet und gleich am nächsten Tag die Beta-Runde gestartet. Neben iOS 16.5 wurde die erste Beta von macOS 13.4 veröffentlicht.

Die Beta ist noch nur für registrierte Entwickler verfügbar. Wir erwarten, dass Apple die gleiche Version demnächst ebenfalls für freiwillige Tester freigibt. Die Build-Nummer dieser Version lautet 22F5027f. Apple hat dazu bereits Entwicklernotizen veröffentlicht, diese sind jedoch recht kurz: Es gibt einen bekannten Fehler bei der Aktualisierung des Apple Studio Display, bei dem das Update startet, aber in der Mitte einfriert und nie endet. Dieses stockende Update blockiert so weitere Aktualisierungen des Systems. Apple empfiehlt dabei, den Haken für das Update des Studio Displays zu deaktivieren, damit andere Programme aktualisiert werden können.