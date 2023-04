Objekte aus iPhone-Fotos entfernen: Google Magic Eraser – und die besten Alternativen

Störende Objekte aus Fotos zu entfernen, ist wohl eine der beliebtesten Retuschen auf digitalen Fotos. Ob das nun unbekannte Personen, überflüssige Gegenstände, die Straßenlampen, Pfeiler oder andere Details sind, die den Gesamteindruck trüben, in Profi-Bildbearbeitungen wie Photoshop (Express), Pixelmator Pro oder Affinity Photo benötigt man dafür meist nur wenige Mausklicks. Und auch manche iOS-Apps haben dazu etwas zu bieten.

Praktisch ist es, wenn das direkt in der Foto-App geht, die man am häufigsten nutzt – für das iPhone ist das vermutlich bei den allermeisten Usern die Apple Foto-App selbst, in der die aufgenommenen Fotos automatisch landen. Diese hat auch einiges an Möglichkeiten zur Bildverbesserung zu bieten, allerdings fehlt komplett das Retusche-Werkzeug. Doch es gibt viele andere Apps, die auf Tricks, Effekte und gerade auch Retuschen spezialisiert sind und oft bessere Algorithmen zur Foto-Optimierung bieten (wollen).

Abo von Google One für magischen Radierer erforderlich

Um Googles magischen Radierer nutzen zu können, benötigt man nicht nur die App Google Fotos (ab iOS 15), sondern auch ein Abo von Google One, mit dem man zugleich zusätzlichen Speicherplatz erhält. Das kostet bei bis zu 100 GB in der Cloud pro Monat 1,99 Euro, berücksichtigt werden dabei auch Google Mail und Google Drive. Mit der kostenlosen Variante bis zu 15 GB Speicherplatz kann man zwar auch Google Fotos benutzen, aber ohne die speziellen Tools wie den magischen Radierer.

Dieser steht nach Abschluss des Abos zur Verfügung, wenn man Google Fotos erneut öffnet und das Foto auswählt, aus dem man das unerwünschte Objekt oder Motiv entfernen möchte. Man tippt auf die Schaltfläche “Bearbeiten” am unteren Rand. Je nach ausgewähltem Foto schlägt Google Fotos die zu verwendenden Effekte oder Werkzeuge vor. Unten nach rechts geht es zur Registerkarte ”Tools”, dort lässt sich der ”Magische Radierer” auswählen.

Unser Ausgangsbild Macwelt Google Fotos erkennt automatisch, welche Objekte stören könnten und markiert sie Macwelt Automatisch entfernt, sieht das Ergebnis gut aus Macwelt

Automatische Vorschläge oder manuelle Retusche

Google Fotos analysiert das Foto und macht sichtbare Vorschläge, welche Objekte sich automatisch entfernen oder verbergen lassen. Das können je nach Foto mehrere oder auch gar keine Abschnitte auf dem Foto sein. Möchte man die automatische Analyse übernehmen, bestätigt man das oder nimmt alternativ mit dem Finger eine eigene Auswahl vor. Das Ergebnis sieht man sofort. Zum Schluss tippt man auf ”Fertig”. Um ein Foto zu speichern, wählt man die Option ”Kopie speichern” – Google Fotos nimmt dann keine Änderungen am Originalbild vor. Stattdessen werden die Verbesserungen in einer duplizierten Bilddatei gespeichert.

In unserem Test klappt das bei mehreren Versuchen gut. Zum Beispiel wird in einem Foto mit einem Vater und seinem Kind nicht nur der Mann mit seinem roten Shirt klar erkannt, sondern auch das mit dem Hintergrund fast verschwimmende Kind praktisch rückstandslos entfernt. In der Vergrößerung sieht man freilich, dass das Gitter des Handlaufs an der Stelle nicht komplett erhalten bleibt. Für ein besseres Ergebnis müsste man manuell an die Aufgabe herangehen.

In der Vergrößerung erkennt man, dass auch ein Teil des Zauns wegretuschiert wurde Macwelt Sollte einen dieser Balken stören… Macwelt …lässt auch er sich mit Google Foto gut entfernen Macwelt

Mit Google One erhält man in Google Fotos weitere zusätzliche Tools, aber der magische Radierer ist bei weitem das interessanteste und allein das Abo wert, wenn man eine solche Funktion häufig auch auf dem iPhone benötigt. Denn wie gesagt, die Apple-Foto-App weist die ”Retusche” unter iOS nicht auf, auf dem Mac sind einfache Werkzeuge zur Entfernung unerwünschter Objekte dabei.

Daneben gibt es Apps, die auf solche Effekte spezialisiert sind. Apple hat zuletzt in einer Story „Picsart” empfohlen. Mit dieser App lassen sich weitaus mehr Dinge anstellen, als nur Objekte zu entfernen. So hat Picsart beispielsweise KI-Tools integriert wie „Text zu Bild“, kann Collagen erstellen, komplexe Stile anwenden und vieles andere mehr. Auch mit dieser App lassen sich Fotos aus Apple Fotos auswählen und beispielsweise mit dem Tool „Retusche“ Objekte entfernen. Das kann man sich auch ohne Abo ansehen, nur zum Speichern müsste man dieses abschließen und bezahlen. Nach unserem Eindruck funktioniert das Entfernen von klar angezeigten Objekten damit sehr gut, allerdings ist Googles Foto-App nach unseren Versuchen beim Entfernen auch schwierigerer Objekte mindestens gleichwertig. Picsart im App Store App iOS 14 kostet im Jahres-Abo 41 Euro, ein paar freie Tage zum Ausprobieren erhält man zuvor.

Touch Retouch – von Anwendern gut bewertet

Als Nächstes haben wir die App ”Touch Retouch” ausprobiert, die ebenfalls für weitaus mehr Funktionen als das Entfernen von Objekten ausgelegt ist. Im App Store sprechen sich einige User durchaus begeistert über sie. Vor allem zum Entfernen von Bildobjekten hat sie ein paar spezielle Werkzeuge, wie solche für Linien und Netze. Auch hier kommt es wie immer auf die Vorlage an. Bei einer komplexen Vorlage mit einem Stahlgitter vor verschiedenen Objekten wie Gebäuden und Fahrzeugen scheitert auch diese App. Doch die einfacheren Objekte werden anstandslos und sehr gut bearbeitet. Auch diese App lässt sich prinzipiell zum Entfernen von Objekten und anderen Einstellungen empfehlen. Freilich zahlt man dafür im Jahrestarif 15 Euro. Nutzt man sie häufig, ist das mit 1,25 Euro monatlich noch günstig, vor allem, wenn man Funktionen wie zusätzlichen Cloud-Speicherplatz (wie bei Google One) nicht benötigt. Vor dem Kauf kann man die Funktionen und ihre Wirkung innerhalb der App ohne Speichern oder Export begutachten. Man erhält sie im App Store ab iOS 14.

Pixelmator Photo – teure Alternative

Über den kleinen Bruder oder die kleine Schwester von Pixelmator Pro für den Mac haben wir uns bereits hier ausführlich geäußert. Pixelmator Photo ist eine App, die nicht nur auf den Foto-Datenbestand von Apples Foto-App zugreift, sondern nach Genehmigung die Ergebnisse auch direkt dort speichert, sodass man die bearbeiteten Fotos entsprechend über die iCloud auf allen verbundenen Geräten zur Verfügung hat. Pixelmator Photo setzte schon früh stark auf maschinelles Lernen und bietet dafür einige spezielle Buttons, etwas zur Optimierung des Fotos oder um den Ausschnitt passend zu wählen. Und auch damit lassen sich auf einfache Weise überflüssige Objekte entfernen. Doch in unserem Beispielfoto hat die App ähnliche Probleme wie die anderen: nur bei genauem Arbeiten erhält man ein befriedigendes Gesamtergebnis, zumindest, wenn man in die Details geht und das Bild so vergrößert, dass man auch die Gitter klar erkennt. Trotzdem ist dies eine sehr gute App, die in vielen Fällen ausgezeichnete Arbeit bei der digitalen Bildbearbeitung auf dem iPhone liefert und die stetig mit neuen Funktionen weiter entwickelt wird. Pixelmator Photo gibt es im App Store ab iOS 14. Die Kosten liegen aktuell bei jährlich 26,99 Euro.

(Fast) Fehlanzeige: Apples Foto-App

Apples Foto-App auf iPhone und iPad bietet kein Tool, um störende Objekte oder Flecken und Ähnliches zu entfernen. Anders dagegen in der Mac-App: Hier findet sich das Werkzeug “Retuschieren”. Hat man seine Apps über die iCloud verbunden, kann man mit diesem Tool auf dem Mac entsprechende Veränderungen vornehmen, und nach einiger Zeit synchronisiert sich dies mit den Apps auf iPhone und iPad. So lassen sich auch sozusagen mit Bordmitteln von Apple Objekte wenigstens versuchsweise entfernen.

Doch man merkt sofort, dass dieses Werkzeug von Apple nicht für größere Arbeiten gedacht ist, sondern nur um gewisse kleinere Objekte, Flecken, Störungen und anderes ohne großen Aufwand zu entfernen. Das gelingt aber nur bei gut abgegrenzten Objekten einwandfrei. Immerhin lässt sich das Tool auch in ein Klon-Werkzeug verwandeln, sodass man die Quelle mit gedrückter Optionstaste präziser auswählen und das Ziel retuschieren kann. Aber so flott wie mit der Automatik von Google Foto geht das nicht. Übrigens kann es eine Weile dauern, bis die Fotos synchronisiert sind und die retuschierte Stelle auch auf dem iPhone oder iPad auftaucht.

Tipp: Wenn es ein Live-Foto ist, das man retuschiert, kann man beim Drücken darauf, sodass die bewegten Bilder mit Ton ablaufen, noch das Original erkennen – darin sind die entfernten Objekte wie Wolke oder Zaunpfahl und anderes erhalten geblieben. Das passiert auch, wenn man die Übersicht in der Foto-App startet – auch dann kann man oft noch kurz das eigentlich wegretuschierte Objekt sehen, bevor es verschwindet. Im Zweifel sollte man sich also nicht darauf verlassen. Es sei denn, man hat die Eigenschaft als Live-Foto aufgehoben (oder es zum Beispiel über Whatsapp geteilt), dann ist das Bild wirklich unwiderruflich retuschiert. Innerhalb Apples Foto-App auf seinem iPhone oder iPad kann man freilich jederzeit das Originalbild wiederherstellen.

Fazit und Empfehlung

Wer unter iOS schnell die Möglichkeit haben will, in seinem Fotobestand auch mal störende Objekte automatisch oder manuell zu entfernen, und zusätzlich ausreichenden Speicherplatz für die digitalen Bilder sucht, ist mit Google One und der Google Foto-App gut bedient. Man muss dann freilich auch bereit sein, sich auf Googles Ökosystem einzulassen. Dass dies auf der Sammlung und Auswertung von persönlichen Daten basiert, jedenfalls mehr als bei Apple, ist allgemein bekannt. Doch unter dieser Voraussetzung erhält man eine gute Foto-App, die auch regelmäßig Vorschläge für Sammlungen, besondere Tage, (kostenpflichtige) Fotobücher und Ereignisse macht und VPN bietet. Dafür finden wir auch den Preis von 1,99 Euro inklusive 100 GB Speicherplatz im Monat, der sich zudem mit bis zu fünf Usern teilen lässt, völlig angemessen. Deutlich mehr Speicherplatz bis 2 TB geht übrigens auch. Das kostet dann allerdings auch zehn Euro pro Monat. Um die hier besprochene Werkzeug-Option zum Entfernen störender Objekte zu erhalten, reicht bereits das kleinste Abo.