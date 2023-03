WWDC 2023: Termin steht fest

Apples Entwicklerkonferenz WWDC findet wie erwartet vom 5. bis 9. Juni 2023 statt, wie der Konzern soeben auf seiner Website vermeldet hat.

Wie in den Jahren seit 2020 wird es sich um ein Online-Event für Entwickler aus aller Welt handeln. Der Gastgeber trägt damit nicht nur der Tatsache Rechnung, dass die Pandemie zwar an Schrecken verloren haben mag, aber eben noch nicht vorbei ist. Mehr noch löst aber Apple ein Problem der Jahre bis 2019 auf elegante Weise: Zuletzt musste der Konzern die Tickets für die einwöchige Veranstaltung verlosen, auf etwa 5000 Plätze war gut die tausendfache Anzahl von Bewerbern getroffen. Noch weniger schön verlief die Ticketvergabe in den ersten Jahren, nachdem das iPhone und der App Store aus dem Nischenanbieter einen Weltkonzern gemacht hatten: Entwickler mussten ihre Tickets zu einem vorab vergebenen Zeitpunkt kaufen wie Konzerttickets. Für große Teile der Welt begann der Vorverkauf mitten in der Nacht, für alle war das ein frustrierendes Erlebnis.

Ganz ohne Publikum wird aber die WWDC 2023 nicht stattfinden müssen, die Eröffnungskeynote können ausgewählte Entwickler im Apple Park verfolgen und sich währenddessen und danach mit Apple-Ingenieuren austauschen. Tickets hierfür sind wiederum in einer Lotterie zu gewinnen – oder in einem Wettbewerb. Denn die Nominierten für den Swift Student Challenge bekommen eine Einladung nach Cupertino.

Apple ändert in diesem Jahr auch wieder den Stil des Logos der WWDC. Dominierten seit 2020 Memojis, steht nun ein stilisierter Apple-Park respektive das Auditorium in Regenbogenfarben im Mittelpunkt. Daraus irgendwelche Schlüsse auf Vorstellungen zu ziehen, die über iOS 17, macOS 14 und verwandte Systeme hinausgehen, wäre sehr gewagt.