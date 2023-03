Macwelt am Morgen: 30.3.23: Versteckt, aber nützlich

Macwelt wünscht einen guten Morgen!

Haben Sie schon alle ihre Apple-Produkte auf die in dieser Woche erschienenen neuen Systemversionen aktualisiert? Prinzipiell sollte man immer zeitnah das Update anstoßen, Apple schließt jedes Mal dutzende Sicherheitslücken, die es am Tag des Updates näher beschreibt. So richtig kritisch, also in freier Wildbahn bereits ausgenutzt, dürfte diesmal keine gewesen sein, aber man weiß ja nie.

Ein paar Neuerungen hat es noch gegeben, die das Update attraktiv machen, etwa zwei Dutzend neue Emojis, der zweite Versuche mit der neuen Home-Architektur oder die Sprachisolierung in Telefonaten. Und mit der Zeit entdeckt man immer mehr Kleinigkeiten, die das Leben erleichtern. Zum Beispiel in tvOS 16.4 die Option, flackernde Inhalte zu dimmen, um Krampfanfälle zu vermeiden. Oder in der Hover-Funktion der iPads Pro M2 jetzt auch den Apple Pencil 2 drehen und neigen zu können – nur für recht wenige Nutzer von Interesse, für die aber gar nicht mal so unwichtig.

Als Apple den Apple Pencil zusammen mit dem iPad Pro im September 2015 vorstellte, haben einige böse Zungen behauptet, Steve Jobs würde sich im Grabe umdrehen – zumindest würde ihm das nicht gefallen. Und Apple nach Jobs – da geht es ja den Bach runter.

Hatte Apples charismatischer Gründer und CEO nicht Anfang 2007 das iPhone unter Spott auf die Konkurrenten vorgestellt, die für ihre nicht ganz so schlauen Smartphones immer noch einen Bedienstet mitbrachten, den aber kaum sinnvoll im oder am Gehäuse unterbrachten? „Who wants a stylus?“ Lautete die rhetorische Frage – und die Antwort darauf natürlich „niemand, der Finger hat“.

Für die Bedienung des iPhone und auch des iPad ist auch heute nach wie vor kein Stift vonnöten, die Konkurrenz, die heute noch übrig ist, hat das Prinzip übernommen und ihre Smartphones und Tablets ebenso stiftlos konzipiert. Dennoch ergibt ein Stift für viele Aufgaben Sinn, eben für jene, die man analog auch mit einem Stift erledigen würde: Malen, Zeichnen und Schreiben.

Letzteres gelingt mit dem Stift seit iPadOS 14.5 leidlich, die Handschrifterkennung ist um Klassen besser, was Apple früher mit dem Newton oder der kaum genutzten Technologie Inkwell versucht hatte. Mit ein wenig Übung ist man mit dem Apple Pencil auf dem iPad unter Umständen schneller als mit einer virtuellen oder einer echten, externen Tastatur schneller, sofern man nicht in der Keyboard-Ära die eigene Handschrift fast verlernt hat.

Zeichnen und Malen mit dem Apple Pencil auf dem iPad ist ein Kapitel für sich und wer über Jahre oder gar Jahrzehnte Zeichentablets wie etwa die von Wacom schätzen gelernt hat, könnte sich mit der Umstellung schwertun. Aber in jedem Fall ist das auf dem Glas des iPad eine direktere Erfahrung, vor allem, wenn man mit dem Apple Pencil das gar nicht mal mehr berühren muss, sondern über dem Bildschirm des iPad Pro M2 mit der Hand schwebend verharren kann.

Bleistift und Papier sind Werkzeuge und Medien, die das iPad ganz gut ersetzen, aber eher ergänzen als verdrängen kann. Ein Bleistift funktioniert fast immer, selbst auf nassem Papier. Aufladen muss nicht sein, gut, ab und an ist Spitzen notwendig. Und dann erst dieser betörende Geruch der Mine, die freilich nicht aus Blei ist, sondern aus Grafit! Das Patent für den Bleistift mit einem Radiergummi in einer Ferrule am hinteren Ende wurde seinem Erfinder Hymen L. Lipman am 30. März 1858 erteilt.