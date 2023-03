Der erste Mac kehrt zurück – als Emulator

Wenn Sie sich nach den Tagen der des klassischen Mac-Betriebssystems sehnen – wir sprechen hier von der Zeit vor OS X – dann kann diese Sehnsucht endlich gestillt werden. Der Software-Ingenieur Mihai Parparita hat sein neuestes Projekt enthüllt: Infinite Mac, das 42 (!) virtuelle Maschinen enthält, auf denen klassische Versionen des Mac-Betriebssystems aus der Zeit zwischen 1984 und 2000 laufen.

Die Sammlung beginnt mit dem ursprünglichen Mac-Betriebssystem, System 1.0, und reicht bis zu Mac-OS 9.0.4. Jede VM wird in einem Browser ausgeführt. Wenn Sie die Infinite Mac Website aufrufen und auf eine VM klicken, wird die voll funktionsfähige Version des Mac-Betriebssystems gestartet. Sie führen also ein klassisches Mac-OS auf Ihrem aktuellen Mac aus.

For #MARCHintosh this year I’m launching https://t.co/VHuLGI4Zto. It features runnable versions of almost every classic System Software/Mac OS release, from 1984’s System 1.0 to 2000’s Mac OS 9.0.4. pic.twitter.com/pKpSCEb02i — Mihai Parparita (@mihai) March 28, 2023

Jede VM enthält eine Reihe von Anwendungen, mit denen Sie Dateien erstellen und speichern können. Es gibt ein Textverarbeitungsprogramm, eine Tabellenkalkulation, ein Datenbankprogramm, Videospiele und vieles mehr, obwohl nicht alle VMs die Möglichkeit bieten, die Dateien auf den “echten” Mac zu exportieren. Ich konnte zum Beispiel MacWrite in der System 1.0 VM verwenden, aber ich konnte in den wenigen Minuten, die ich mit der VM verbracht habe, nicht herausfinden, wie ich die gespeicherte Datei auf mein Macbook Pro mit macOS Ventura übertragen kann. Spätere VM-Versionen, wie die für System 8 und System 9, haben einen Server namens “The Outside World”, um Dateien von der VM auf den tatsächlichen Mac-Schreibtisch zu übertragen.

Echtes Mac-Gefühl von 1984

Paparita hat in jede VM einige raffinierte Funktionen eingebaut. Ein klassisches Mac-Display umrahmt jeden Bildschirm, und Sie können es ändern, bevor Sie eine VM öffnen. Wenn Sie eine VM starten, finden Sie im unteren Menü Optionen zum Laden von Dateien und zum Umschalten in den Vollbildmodus.

Es gibt auch ein nützliches Einstellungsmenü, in dem Sie die Strg- und die Befehlstaste vertauschen können, damit die in der VM verwendeten Tastenkombinationen richtig angewendet werden. Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird beispielsweise mit Befehl-W nicht das Fenster in der VM geschlossen, sondern das Browserfenster Ihres Mac, was bedeutet, dass alles, was Sie in der VM getan haben, verloren geht.

Das Einstellungsmenü bietet auch die Möglichkeit, die Geschwindigkeit der VM anzupassen, was Sie vielleicht tun möchten, weil die VMs relativ langsam laufen können. Wie Paparita jedoch anmerkt, sind einige Betriebssystemfunktionen zeitabhängig, und wenn man die VM schneller laufen lässt, könnte dies das Timing durcheinander bringen und Probleme verursachen.

Paparita betreibt einen Blog, in dem er die Arbeit hinter dem Projekt ausführlich beschreibt. Wenn Sie Ihre Wertschätzung für seine harte Arbeit zeigen möchten, können Sie ein paar Dollar über GitHub Sponsors oder PayPal spenden.

Wenn Sie ein echtes Bedürfnis haben, ein klassisches Mac-OS laufen zu lassen (und das haben viele von Ihnen, basierend auf den E-Mails, die ich nach den Artikeln über Parparitas frühere Projekte für System 7/Mac OS 8 und Mac OS 9 erhalten habe), könnte dies eine Option sein, aber bedenken Sie, dass der Zustand der VMs immer zurückgesetzt wird, wenn Sie den Browser schließen. Wenn Sie z. B. Dateien in einer VM gespeichert haben, verschwinden diese, wenn Sie den Browser schließen. Aber auch wenn Sie diese VMs nicht für Produktivitätszwecke nutzen, können Sie mit Missile Command viel Spaß haben.

Ich hätte diesen Artikel früher beendet, wäre da nicht das Missle Command von Mac System 1.0 gewesen. Foundry

Dieser Artikel erschien zuerst auf Macworld.com und wurde aus dem Englischen übersetzt