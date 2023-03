Chancen auf ein Frühjahrs-Event von Apple sind stark geschwunden

An diesem Wochenende begann in Europa die Sommerzeit, die in den USA schon seit zwei Wochen vorher gilt. Obwohl es jetzt frühmorgens wieder recht duster ist, heißt es dennoch, dass die langen, dunklen Winternächte hinter uns liegen und der Frühling da ist. Und für Technikfans, die sich für ein bestimmtes Ökosystem interessieren, bedeutet diese Zeit des Jahres vor allem eines: ein Apple-Event.

In diesem Jahr müssen wir jedoch aller Wahrscheinlichkeit ohne ein solches auskommen und akzeptieren, dass der Winter in Cupertino bis zum Sommeranfang in Cupertino am 5. Juni andauert, wenn die WWDC beginnt. Alles deutet darauf hin, dass Apple beschlossen hat, im Jahr 2023 keine Frühjahrsveranstaltung abzuhalten.

Werfen wir zunächst einen Blick auf die Daten der letzten zehn Apple-Frühjahrsveranstaltungen, geordnet nach dem spätesten Termin im Jahr:

2. März (2011)

6. März (2008)

7. März (2012)

8. März (2022)

9. März (2015)

21. März (2016)

25. März (2019)

27. März (2018)

8. April (2010)

20. April (2021)



Wie Sie sehen, haben wir in dieser Woche das letzte Datum im März überschritten, sodass nur noch die ungewöhnlichen April-Treffen (eines davon fand vor langer Zeit statt, um iOS 4 vorzustellen, bevor es zu einem WWDC-Standard wurde, und das andere wurde offensichtlich wegen der Pandemie verschoben) als Grund zum Hoffen übrig bleiben. Wenn Apple heute ein Event abhalten würde, wäre das bereits auf der Liste das drittspäteste. Wenn man die Zeit hinzurechnet, die zwischen Einladung und Event vergehen, nähern wir uns dem Datum von 2010; darüber hinaus gibt es nur noch den sehr untypischen Ausreißer von 2021. Mit jedem Tag, der verstreicht, wird ein Apple-Frühjahrsevent unwahrscheinlicher, aber die Wahrscheinlichkeit ist bereits gering.

Die WWDC 2023 findet in der Woche des 5. Juni statt, aber wird es bis dahin ein Apple-Event geben? Apple

Und es ist nicht nur der Kalender, der zu Pessimismus rät. Denn Apple hat in diesem Frühjahr bereits eine Ankündigung gemacht, als es am 7. März das gelbe iPhone 14 vorstellte. Es war kein Event, sondern nur eine diskrete Pressemitteilung, aber es war genau die Art von Enthüllung, die sich normalerweise in den Frühlingsreigen einfügt. (Das alpingrüne iPhone 13 Pro wurde auf der Peek-Performance-Veranstaltung im März 2022 enthüllt, das lila iPhone 12 auf der Spring Loaded im April 2021). Wie ich bereits an anderer Stelle erwähnt habe, hätte Apple das gelbe iPhone 14 nicht auf diese Weise und zu diesem Zeitpunkt angekündigt, wenn es ein Event geben würde.

Aktuell bester Preis: iPhone 14 mit 128 GB in Gelb

Was bei dieser Liste aber auch auffällt, sind die Lücken. Zwar gibt es in vielen Jahren ein Apple-Frühjahrs-Event, aber es ist nicht ungewöhnlich, wenn es mal ausfällt: Erst im Jahr 2020 lud das Unternehmen den gesamten März und April über niemanden zu einem virtuellen oder persönlichen Treffen ein – was aber auch mit der gerade ausgebrochenen Pandemie zu tun haben dürfte.

Ein Frühjahr ohne Event ist kein positives Zeichen, da es auf einen Mangel an bahnbrechenden Produkten schließen lässt, die zur Markteinführung bereit sind, aber es ist auch keine Katastrophe. Offensichtlich fühlt sich das Unternehmen noch nicht wohl dabei, jetzt schon ein AR-Headset vorzustellen, aber das ist besser, als es zu erzwingen. (Mitglieder des Designteams für das Headset sind angeblich der Meinung, dass jede Markteinführung in diesem Jahr eine Erzwingung wäre, aber das ist eine andere Geschichte, die wir an einem anderen Tag erzählen).

Auch wenn die immer geringer werdende Wahrscheinlichkeit einer Apple-Veranstaltung im Frühjahr 2023 enttäuschend ist, gibt es für Technikfans noch Gründe, sich zu freuen. Dem Vernehmen nach können wir uns immer noch auf die Enthüllung des Reality Pro Headsets irgendwann im Jahr 2023 freuen, und die Neuheit der Kategorie und die Bedeutung dieses Produkts für Apples Zukunft nach dem iPhone machen dessen Vorstellung zu einem Pflichttermin. Sicherlich wäre es schön gewesen, wenn es vor dem April geschehen wäre, aber das Warten sollte sich lohnen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Macworld.com und wurde aus dem Englischen übersetzt