Gebrauchte Technik & Co.: Bei Ebay jetzt gebührenfrei verkaufen

In der Welt der Technik gibt es keinen Stillstand. Jedes Jahr erscheint ein neues iPhone, eine bessere Grafikkarte und ein noch leistungsfähigerer Laptop. Aus alt mach neu – wohin aber mit den alten Sachen? Da trifft es sich, dass Online-Marktplatz Ebay die Gebühren und Provisionen für Privatverkäufer streicht. Lohnt es sich wieder bei Ebay zu verkaufen?

Das ändert sich bei Ebay für Privatverkäufer

Ein in die Jahre gekommener PC, eine ältere Spielekonsole oder nicht die neuste Grafikkarte – alles Dinge, die Sie nach und nach austauschen, um immer up to date zu bleiben. Da die älteren Modelle in der Regel aber erstens noch zu gebrauchen und zweitens viel zu schade zum Entsorgen sind, bietet es sich an diese zu verkaufen. Bisher mussten Sie als Privatverkäufer bei Ebay für jeden eingestellten Artikel eine Gebühr zahlen und bei erfolgreichem Verkauf strich der Online-Riese eine anteilige Provision ein. Dies entfällt ab sofort und Sie können nahezu gebührenlos Ihre alte Technik verkaufen und jemand anderes glücklich machen. Zusatzkosten bezahlen Sie nur noch für erweiterte Optionen wie einen Mindestpreis oder den Versand ins Ausland.

Hier geht's zur Ebay-Infoseite für Privatverkäufer

Der Verkauf lohnt sich gleich doppelt: Nachhaltig sein und Geld verdienen

Warum es sich für Sie lohnt, gebrauchte Dinge online zu verkaufen:

Geld. Der offensichtlichste Grund. Da Sie das Gerät sowieso nicht mehr verwenden, können Sie sich hiermit noch etwas dazuverdienen.

Mehr Platz. Ein Monitor ist groß. Er würde doch nur auf dem Dachboden verstauben und dort Platz wegnehmen.

Der eigene CO₂ Abdruck: Sowohl die Beschaffung neuer Rohstoffe als auch der Transport und die Verpackung zum Verkaufsort verbrauchen viel CO₂. Mit dem Verkauf gebrauchter Technik schützen Sie die weltweiten Ressourcen und verkleinern Ihren CO₂ Abdruck.

Die Gefahren beim Privatkauf gebrauchter Technik

Es ist nachvollziehbar, dass sich nicht jeder gebrauchte Dinge von privat im Internet kaufen will. Den Zustand sehen Sie nur auf dem Bild und ob der Verkäufer wirklich so gut mit der Spielekonsole umgegangen ist, wissen Sie nicht. Unter den Privatverkäufern tummeln sich sicher auch einige schwarze Schafe, die defekte Ware oder erst gar keine Ware verschicken.

Darauf sollten Sie achten, wenn Sie gebrauchte Technik von privat kaufen:

Bewertungen des Verkäufers : Schauen Sie bei einem Privatkauf auf jeden Fall die Bewertungen des Verkäufers an und fragen lieber einmal zu viel als einmal zu wenig nach. Achten Sie auch immer darauf, wie lange das Nutzerkonto schon besteht – je neuer, desto vorsichtiger sollten Sie sein.

: Schauen Sie bei einem Privatkauf auf jeden Fall die Bewertungen des Verkäufers an und fragen lieber einmal zu viel als einmal zu wenig nach. Achten Sie auch immer darauf, wie lange das Nutzerkonto schon besteht – je neuer, desto vorsichtiger sollten Sie sein. Bilder: Scheuen Sie sich nicht nach mehr Bildern zu fragen, um eventuelle nicht angegebene Beschädigungen zu entdecken.

Scheuen Sie sich nicht nach mehr Bildern zu fragen, um eventuelle nicht angegebene Beschädigungen zu entdecken. Versand: Bestehen Sie immer auf versicherten Versand. Nur so haben Sie im Zweifelsfalle etwas in der Hand sollte Ihr Paket nicht ankommen.

Alternativen zum Privatkauf bei Ebay

Für alle die, die auf Nummer sicher gehen wollen, bietet Ebay selbstverständlich sowohl Neuware als auch zertifizierte Gebrauchtwaren direkt vom Händler an.

Refurbished Artikel: Für alle die abgesichert sein, aber dennoch nachhaltig gebraucht kaufen wollen, bietet eBay eine Gebrauchtwarensparte an. Alle Artikel sind voll funktionsfähig und wurden von verifizierten Verkäufern geprüft. Hier kaufen Sie auf keinen Fall die Katze im Sack, sondern können nahezu neuwertige Technik günstiger erwerben.

Neuware: Hier machen Sie nichts falsch und können einige gute Deals zu Tiefstpreisen bekommen.