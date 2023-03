Grüne Schlange des Todes auf der Apple Watch wiederbeleben

Die meisten dürften diesen Zustand wohl an der eigenen Apple Watch erlebt haben: Drückt man eine digitale Krone oder Seitentaste, reagiert die Uhr nicht und zeigt nur noch ein gefährlich aussehendes Symbol, das sich über den Bildschirm schlängelt. Im digitalen Volksmund wurde dieses Bild „Die Schlange des Todes“ genannt, rot oder grün, je nach dem Blitzsymbol auf dem Display.

Die eigentliche Bedeutung des Bildes ist jedoch weit weniger prosaisch: Die Apple Watch ist tiefentladen und hat sich deswegen abgeschaltet. Ein Bruchteil der Restladung sorgt dafür, dass auf der Watch die Warnung mit dem Ladekabel angezeigt wird. Somit wird der Nutzer oder die Nutzerin aufgefordert, die Apple Watch auf die Ladescheibe zu legen und an den Strom anzuschließen.

Apple Watch mit leerem Akku: Der rote Blitz bedeutet, das Gerät befindet sich nicht auf der Ladescheibe und lädt nicht. Apple Apple Watch mit leerem Akku: Der grüne Blitz bedeutet, die Apple Watch befindet sich auf der Ladescheibe und lädt gerade. Hier heißt es nur warten. Apple

Die Lösung für das Problem der grünen Schlange des Todes ist also nahe liegend: Man muss die Apple Watch nur genügend aufladen, damit sich das Gerät einschaltet. In seinem Ratgeber zur Batterie der Apple Watch empfiehlt Apple mindestens 30 Minuten Ladezeit, damit das Ladesymbol verschwindet und die Apple Watch wieder starten kann. Es gibt jedoch Berichte von Nutzern im Netz, bei denen es bis zu vier Stunden gedauert hat, die Apple Watch genügend aufzuladen.

Sind jedoch mehrere Stunden oder gar eine Nacht vergangen und die Apple Watch schaltet sich immer noch nicht ein, ist wohl der beste Ausweg, sich an den Apple Support oder an einen der autorisierten Service-Provider zu wenden. Eine Support-Anfrage können Sie immer noch erstellen, selbst wenn das Gerät sich nicht einschalten lässt. Melden Sie sich beim Apple Support mit Ihrer Apple-ID an und wählen Sie aus der Liste die ausgeschaltete Uhr. Die Seite leitet Sie weiter mit gezielten Fragen zum Support-Termin.

Es gibt zwar anekdotische Berichte im Netz, dass die grüne Schlange des Todes sich beheben lässt, wenn man die Uhr tief entlädt (mindestens eine Woche) und danach mit einem recht schwachen Netzteil wieder auflädt. Doch solche Methoden lassen sich nur schwer überprüfen. Zudem ist eine Tiefentladung für Lithium-Ionen-Akku nicht empfehlenswert und mit einem Support-Termin bei Apple oder einem der Provider erhalten Sie Ihre wieder funktionierende Apple Watch deutlich schneller.

