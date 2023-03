Pages, Numbers und Keynote aktualisiert – das ist neu

Seine iWork-Programme wie Pages, Numbers und Keynote aktualisiert Apple nicht so oft wie die grundlegenden Betriebssysteme, die letzte Aktualisierung liegt zum Beispiel bereits vier Monate zurück. Sowohl Pages als auch Numbers und Keynote sind gestern von Version 12.1.1 auf Version 13.0 gesprungen. Das hat sich mit dem letzten Update geändert:

Pages 13.0:

Die Versionen von Pages für iPads unterstützen nun die Funktion „Schwebender Text“. Mit der Schwebefunktion des Apple Pencil ist es möglich, präziser zu navigieren und zu schreiben. Die anderen Neuerungen betreffen nicht nur mobile Versionen, sondern auch die Desktop-Version. So ist es aus dem Menü „Teilen“ möglich, neue Dokumente in anderen Formaten zu teilen. Vormals war es möglich, über die Funktion „Exportieren“ das Format von einem Pages-Dokument in Word, Epub oder weitere Formate zu verwandeln.

Die leeren Dokumentvorlagen enthalten nun Platzhaltertext mit Erklärungen. Dazu hat Apple in der mobilen und in der Desktop-Version den Serienbriefversand verbessert. Die gemeinsamen Aktivitäten über iCloud sollen jetzt stabiler und zuverlässiger ablaufen.

Numbers 13.0:

Genau wie Pages unterstützt auch Numbers auf kompatiblen iPads die Funktion „Schwebender Text“ mit dem Apple Pencil. Auch bei Numbers verbessert Apple die Zusammenarbeit mehrerer Nutzer bei gemeinsamen Aktivitäten. Diese Funktion ist nicht neu, Apple hat sie mit Version 3.0 im Herbst 2016 eingeführt. Auch die Formatänderung des Dokumentes gleich im „Teilen“-Menü ist mit dem neuen Numbers möglich. Bei der Desktop-Version hat Apple noch die Bearbeitung besonders großer Tabellen auf Apple-Silicon-Macs verbessert. Was Apple mit besonders großen Tabellen meint, wurde in einem bereits gelöschten Support-Dokument erklärt: bis zu einer Million Zeilen und Tausend Spalten. Bei iCloud-Dokumenten waren bisher 65.535 Zeilen und 256 Spalten möglich.

Keynote 13.0:

Bei Keynote 13.0 finden sich zum großen Teil die gleichen neuen Funktionen wie bei Pages und Numbers: „Schwebender Text“ kann nun auf kompatiblen iPads mit dem Apple Pencil aktiviert werden. Auch verbessert sich die Zusammenarbeit mehrerer Benutzer über iCloud. Der Export in andere Formate wird ebenfalls über das „Teilen“-Menü angeboten.

Eine Besonderheit findet sich dennoch: Das Anzeigen von Live-Präsentationen über einen Link wird nur noch über einen kompatiblen Webbrowser unterstützt. In Version 10.0 gab es noch die Möglichkeit, iCloud-Datenordner freizugeben. Wie genau die Live-Präsentation in Keynotes funktioniert, haben wir in diesem Ratgeber beschrieben.