Macbook Air mit OLED-Display kommt nicht vor 2024

Es tut sich wieder was in der Display-Industrie: Der koreanischen Branchenzeitschrift „The Elec“ zufolge (via Macrumors) hat Apple Samsung damit beauftragt, OLED-Displays fürs Macbook Air zu entwickeln. Ursprünglich sollten die 13,3-Zoll-großen Panels von LG produziert werden, allerdings sei der Hersteller bereits mit der Entwicklung der Displays fürs nächste 11-Zoll- und 13-Zoll-große iPad Pro ausgelastet.

Damit gewinnt Samsung einen weiteren Auftrag in der „unglücklichsten Ehe der IT“ – außerdem soll das Unternehmen künftig auch einen Teil der Bestellungen fürs 11-Zoll iPad Pro von LG übernehmen. Daneben soll Samsung angeblich auch an einem OLED-Panel fürs iPad Air gearbeitet haben, bis das Projekt von Apple eingestampft wurde, um das iPad Air besser vom iPad Pro differenzieren zu können.

Über Apples Umstellung von LCD-basierten Retina-Bildschirmen auf OLED wird schon lange spekuliert – zuletzt gab es Anfang 2023 mehrere Berichte aus der Branche darüber. “The Elec” schätzt, dass das Macbook Air mit OLED-Bildschirm als eine Art Testproduktion für die weitere Einführung von OLED-Displays in Macbooks dienen, wegen Apples Produktions- und Entwicklungszeitplan jedoch frühestens 2024 auf den Markt kommen soll. Etwaige Macbook Pro mit OLED-Bildschirm kämen dementsprechend noch später.

