Original-iPhone von 2007 wieder versteigert – mit einem Unikat

Gestern fand wieder eine Versteigerung des originalverpackten iPhones von 2007 statt. Das Gerät wurde beim Auktionshaus Wright versteigert und hat als Ergebnis 40.320 US-Dollar erzielt (via „Appleinsider“). Das Auktionshaus hat sich bei der Versteigerung den Preis von 40 bis 60 Tausend US-Dollar erhofft, so hat das aktuelle Angebot nur knapp die Erwartungen erfüllt.

Das verkaufte Gerät hatte nach Beschreibung eine kleine Beschädigung in der Hülle, was wahrscheinlich den Preis drückte. Anders als die bisher verkauften originalverpackte iPhones hatte die Packung noch einen zusätzlichen Aufkleber mit dem Apple-Logo und „Lucky you“-Überschrift. In Tiefen des Internets findet sich die Erwähnung von einem solchen Aufkleber bei „India Times“: Demnach waren alle iPhones damit versehen, die am ersten Tag in den USA verkauft wurden. So gesehen ist das gerade versteigerte iPhone noch seltener als die letzten verkauften Geräte: Sein Inhaber hat die Schlange von einem der Apple Stores in den USA abgestanden und eins der Geräte gleich am ersten Verkaufstag ergattert.

Seit einem halben Jahr erfahren die originalverpackten iPhones wohl Hochkonjunktur: Angefangen hat es mit Versteigerung im August 2022, als das verkaufte Gerät 35.414 US-Dollar erzielt hat. Im Oktober 2022 ging noch ein Original-iPhone für 39.339,60 US-Dollar über den Tresen. Die Verkäufer haben auf eine Summe von 30.000 US-Dollar spekuliert. Einen absoluten Rekord hat das Original-iPhone im Februar 2023 aufgestellt: Das verschweißte Gerät wurde für 63.356 US-Dollar versteigert, die Verkäuferin hat auf die Summe von 50.000 USD gehofft. Im Vergleich damit war die Versteigerung im März 2023 fast schon eine Enttäuschung – das Gerät wechselte für 44.000 US-Dollar den Besitzer.

Apple-Geräte aus den Anfangszeiten der Firma sorgen immer wieder für die Schlagzeilen und hohe Versteigerungspreise. So sind die ersten Apple-Computer Apple I und II häufige Kandidaten für eine Versteigerung, auch originalverpackte iPods sind bei Sammlern beliebt. Den teuersten Mac, einen Apple I, hat das Henry-Ford-Museum für 905.000 USD gekauft.