Mit dem iPhone Geld verdienen – so geht's

Mit den richtigen Apps können Sie am iPhone auf Anhieb ein zusätzliches Einkommen generieren. Dabei winkt der große Reichtum zwar nicht auf Knopfdruck, Sie haben heute aber zahlreiche Möglichkeiten, mit den Geräten einen verlässlichen Zuverdienst zu generieren. Ob bezahlte Umfragen, Gagen als Spieletester oder der Verkauf von Fotos oder altem Krempel auf dem Dachboden: Es herrscht kein Mangel an Möglichkeiten. Auch für das profitable Management Ihrer Geldanlagen sind die mobilen Geräte bestens geeignet.

Geld verdienen mit Apps – diese Möglichkeiten haben Sie

Eine beliebte Form, um mit dem iPhone Geld zu verdienen, sind heute sogenannten Mikrojob-Apps. Auf Weisung verschiedener Auftraggeber gehen wir dabei Tätigkeiten nach, die solche Anbieter dann zu Geld machen können. Etwa das Überprüfen von Außenwerbung, Fotografie für eine Bilddatenbank oder die Teilnahme an Umfragen. Auch das Testen von Mobile-Games wird mit Gagen belohnt, kann aber recht zeitintensiv sein. Wir stellen neun Möglichkeiten vor, wie Sie mit dem iPhone Geld verdienen können.

empfohlen.de – Geld verdienen

Testerheld

Pro + Spieletests möglich + Pro Test bis zu 150 Euro möglich (selten) + Zahlreiche Aktivitäten Contra – Kein Filter für unpassende Tests (etwa für Android-Angebote) – Auszahlung erst ab 70 Euro – In-App-Käufe

Bei empfohlen.de verdingen wir uns Produkt- oder Software-Tester. Für Gamer ist die App ein kleiner Geheimtipp, denn auch Spiele-Tests sind hier umfangreich verfügbar und versprechen durchaus lukrative Summen: 50 Euro sind da locker drin. Solche Tests können aber zeitaufwendig ausfallen. App- und Produkttests gehören hier ebenfalls zum Angebot.

Die Test-Plattform ist ziemlich beliebt und verzeichnet aktuell mehr als 2 Millionen Nutzer, trotzdem sind viele Jobs hier auf Anhieb zu bekommen. Bevor man bezahlt wird, muss man allerdings Mindestsummen verdienen (70 Euro) und für App-Tests muss man Tracking-Funktionen dulden.

Fazit

Viel Auswahl und lukrative Gagen machen diese App aktuell zu einer der beliebtesten Möglichkeiten, mit Smartphones Geld zu verdienen. Einige Tests fallen aber recht zeitintensiv aus und ausbezahlt wird erst, wenn man mindestens 70 Euro verdient hat.

momox: Bücher & mehr verkaufen

momox:

Pro + Verkaufspreise werden sofort angezeigt + Zuverlässige Auszahlung + Versand von Zuhause aus kostenlos Contra – nach dem Einsenden abgelehnte Produkte werden nur auf eigene Kosten zurückgesendet – Preise variieren teils deutlich

Auch mit dem Verkauf von altem Krempel lässt sich schnell und einfach etwas dazuverdienen – dass man dabei auf dem Dachboden oder im Keller wieder Platz schafft, ist ein willkommener Bonus. Mit Momox scannen wir Barcodes von Büchern, Konsolen-Spielen oder Datenträgern wie DVDs und Blu-rays – und erhalten direkt im Anschluss ein Kaufangebot. Man muss aber riskieren, dass Waren nach dem Versand nicht angenommen werden, wenn sie keinen guten Zustand aufweisen – der Rückversand ist dann kostenpflichtig. Insgesamt ist das Ausmisten mit Momox aber eine effektive, einfache und vor allem profitable Angelegenheit, eine zweite App für den Verkauf von Kleidungsstücken ist ebenfalls verfügbar.

Fazit

Zum Verkauf gebrauchter Medien wie Bücher, DVDs oder Blu-rays ist Momox ideal geeignet: Die Preisermittlung passiert beim Scannen in Echtzeit und der Versand ist von Zuhause aus auch kostenlos möglich.

ShutterStock Contributor

ShutterStock Contributor

Pro + Bequem eigene Bilder hochladen + Upload direkt aus der Mediathek + Anbieter übernimmt Verkauf Contra – Gewinnmarge des Anbieters unbekannt

Wer ein Händchen fürs Fotografieren und ein Auge für gute Bilder hat, der kann eigene Fotos einer Bilddatenbank zum Kauf anbieten. ShutterStock ist so eine Bibliothek, mit dem ShutterStock Contributor können wir eigene Bilder (mindestens 4MP) hochladen und dem Anbieter für den Weiterverkauf zur Verfügung stellen.

Die App zeigt dabei, für welche unserer Bilder sich potenzielle Kunden interessieren und hilft mit Analysen und Verkaufsdaten dabei, das beste Bildmaterial für den Upload auszumachen. Beim Verkauf verdient Shutterstock dann natürlich mit, dafür muss man sich als Fotograf aber nicht aktiv auf Kundenakquise begeben und wenig Zeit in die Bildauswahl stecken. Ob das ein fairer Deal ist, muss jeder selbst entscheiden.

Fazit

Shutterstock Contributors und alle, die es werden wollen, sind mit dieser App gut beraten. Hochgeladene Bilder müssen aber die teils strengen Kriterien einer Foto-Agentur erfüllen – mit hübschen Fotos alleine ist Erfolg nicht garantiert.

Streetspotr

Streetspotr

Pro + Bis zu 20 Euro pro Auftrag + Jobs in der eigenen Stadt erledigen Contra – In ländlichen Gegenden weniger lukrativ

Streetspotr verteilt an Nutzer kleine Aufgaben, die man dann während eines Stadtspaziergangs mehr oder weniger nebenbei erledigen kann. Darunter sind Produktbewertungen, das Fotografieren von Produkten im örtlichen Discounter oder Service-Tests. Die Bezahlung beträgt je Job dabei normalerweise zwischen 1 und 20 Euro. Großer Vorteil der App: Bei den abwechslungsreichen Aufträgen muss man sich selten langweilen, da man sie auch prima mit ausgiebigen Spaziergängen verbinden kann. Die App verzeichnet mehr als eine halbe Millionen Downloads und überzeugt mit guten Bewertungen.

Fazit

Mit kleinen Aufträgen Geld verdienen: Mit Streetspotr generieren wir in der eigenen Stadt zuverlässig ein kleines Nebeneinkommen.

Swagbucks: Bezahlte Umfragen

Swagbucks

Pro + Auch lustige Aufgaben im Angebot + Einfache Handhabung + Beliebt und mit vielen Downloads Contra – Bezahlung mit Gutscheinen – Einige Angebote ungeeignet (falsches Betriebssystem)

Swagbucks ist eine der beliebtesten Apps, bei der man beim Einkaufen, durch das Ansehen von Videos oder mit der Teilnahme an bezahlten Umfragen Geld verdienen kann. Umfragen stehen dabei zwar etwas im Vordergrund, die App erlaubt uns es aber auch, uns als Mystery Shopper zu verdingen. Dabei geben wir uns in ausgewählten Geschäften als normale Kunden aus und geben anschließend ein Feedback bezüglich unserer Erfahrungen beim inszenierten Kauf. Das Vergütungssystem basiert hier auf dem Sammeln von Punkten, die dann in Form von Gutscheinen für Paypal, Steam oder Amazon übertragen werden.

Fazit

Bei Swagbucks werden wir zwar nicht direkt mit Geld vergütet, das System mit Punkten und Gutscheinen für Amazon, Paypal und Co. verspricht aber eine faire Bezahlung.

Sweatcoin

Sweatcoin

Pro + Belohnungen fürs Herumlaufen oder Joggen + Hält fit + Anbieter übernimmt Verkauf Contra – Nur kleine Gewinne, kein Bargeld – Gratis-Nutzer stark eingeschränkt

Fitness-Tracker – und Geldmaschine? Mit dem Sweatcoin können wir, der Name legt es ja schon nahe, beim Schwitzen etwas verdienen. Das Schwitzen ist aber optional, Belohnungen winken nämlich auch fürs gemütliche Gehen. Gratis-Nutzer können täglich aber nur wenige „Sweatcoins“ (so heißt die App-Währung) verdienen. Bei der „Bezahlung“ darf man generell nicht aufs große Geld hoffen, die Anbieter stellen uns vor allem Online-Fitness-Kurse oder Wearables in Aussicht. Auch hochwertigere Prämien winken im Shop, erfordern teils aber extrem viele Token.

Fazit

Sweatcoin belohnt uns fürs Herumlaufen und Joggen – allerdings mit ziemlich kleinen Prämien. Die Belohnungen sind hier auch als Motivationshilfe für eine erhöhte Tagesaktivität gedacht.

Testerheld – Geld verdienen

Testerheld

Pro + Tests selbst aussuchen + Zeitnahe Überweisung + Mit Tutorials Contra – Teils nur kleine Summen – Auszahlung erst ab Mindestbetrag – Mitunter finanzielle Vorleistung

Bei Testerheld können wir am iPhone auch unterwegs in Bus oder Bahn Geld verdienen. Das klappt hier mit mobilen Spielen, über die Teilnahme an Umfragen oder mit Produkttests. Nach einer unkomplizierten und kostenlosen Anmeldung geht’s auch gleich los –Tests oder Umfragen dürfen wir uns dabei selbst aussuchen. Bei Tests kann es um Spiele, Apps oder auch um Webseiten gehen, verdienter Lohn wird unmittelbar im Anschluss gutgeschrieben und binnen 24 Stunden überwiesen – wahlweise aufs Girokonto oder per PayPal. Dabei gilt allerdings ein Mindestbetrag von aktuell meist 20 Euro.

Fazit

Bei Testerheld können schon Jugendliche ab 13 Jahren mitmachen, das Angebot kann zudem mit zeitnaher und zuverlässiger Auszahlung punkten. Mitunter fällt die Belohnung aber überschaubar aus.

Geschickt investieren: Staking mit Kryptowährungen

Eine weitere effektive Möglichkeit, um mit dem iPhone Geld zu verdienen, ist das Staking von Kryptowährungen. Auf dem Krypto-Markt ist diese Methode aktuell besonders beliebt, weil man sich dabei nicht mit den klassischen Risiken des Handelns mit den volatilen Währungen herumschlagen muss.

Beim Staking stellen Besitzer einer Kryptowährung Coins zur Verfügung, um damit eine Blockchain zu aktualisieren oder Transaktionen zu validieren. Auf eigene Faust ist das etwas kompliziert und nicht ohne Risiko. Bei Anbietern wie eToro oder Binance nimmt uns die Plattform aber die Arbeit ab und garantiert Staking-Gewinne – man muss passende Kryptowährung dann nur im Portfolio halten und vorübergehend nicht verkaufen. Vorher muss man solche Kryptos natürlich besitzen – sie können auf den Plattformen auch gekauft werden.

Wichtig: Auch wenn Sie Kryptowährungen nur zum Zweck des Staking kaufen, bleibt das Risiko ungewisser Kursschwankungen. Bricht eine Kryptowährung ein, dann können Sie diese zwar weiter fürs Staking verwenden, das entsprechende Krypto-Portfolio ist aber natürlich trotzdem erstmal weniger wert.

investieren ist und bleibt mit Risiken verbunden – egal ob in Aktien oder in Kryptowährungen. Daher raten wir stets dazu, sich umfassend zu informieren, bevor Sie Ihr Geld investieren.

Nicht alle Kryptowährungen sind fürs Staking geeignet. Passende Kryptos sind beispielsweise:

Ethereum (ETH)

Avalanche (AVAX)

Cardano (ADA)

Mina (MINA)

Solana (SOL)

Cosmos (ATOM)

Celo (CELO)

Tezos (XTZ)

eToro

etoro

eToro stammt aus Deutschland und ist hierzulande einer der beliebtesten Online-Broker. Rund 30 Millionen Nutzern sind auf der Plattform unterwegs. Kauf, Verkauf und das Staking von Kryptowährungen sind besonders einsteigerfreundlich und übersichtlich gestaltet. Starker Bonus: Ein- und Auszahlungen sind hier per PayPal möglich und ein umfangreiches Demo-Konto steht zur Verfügung. Anleger mit einem „Diamant“-Konto behalten beim Staking hier 90 Prozent des monatlichen Ertrages, beim „Bronze“-Konto sind es 75 Prozent.

Derzeit können Sie Cardano (ADA) und TRON (TRX) bei eToro staken. Das Staking von Ethereum (ETH) ist in Deutschland bei eToro hingegen noch nicht möglich. Dafür geht das Anlegen anderer Währungen kinderleicht: Nach dem Kauf von passenden Währungen müssen wir diese nur halten – also die Handelsposition offen lassen, der Rest passiert automatisch.

