Macwelt am Morgen: 3.4.23 – Wahr und fast wahr

Macwelt wünscht einen guten Morgen!



Natürlich war unsere Meldung am Samstag absurd: Apple will keine Kirche werden, weder aus steuerlichen noch aus sonstigen Gründen. Anders als die Geschichte vor sieben Jahren, als wir kühn behaupteten, Apple würde harte Konsequenzen ziehen, sollte die Wahl so ausgehen, wie sie letztendlich auch ausging, hat das vermutlich auch keine(r) unserer Leserinnen und Leser für bare Münze genommen.

Als Journalisten, die manchmal selbst sich in einer Quelle täuschen, aber stets nach besten Wissen und Gewissen handeln, wünschen wir uns, dass die Leute jeden Tag das, was sie im Internet lesen, mit einer Skepsis behandeln, als ob es der 1. April wäre. Sicher, es gibt vertrauenswürdige Publikationen wie die unsere und auch solche, bei denen man wissen sollte, dass der Schalk im Nacken des Autoren den Text diktierte – wir lieben den Postillion und andere gut gemachte Satire.

Jedes Jahr überlegen wir uns aufs Neue, wie weit wir mit unserem Scherz gehen können. Klar, erst einmal sollte die Story glaubhaft erscheinen, gerne auch auf eine Weise “Moment, das kann doch gar nicht sein! Ist aber trotzdem!” Im Laufe des Textes sollte die Geschichte, die halbwegs realistisch begonnen hat oder ein paar Hintergründe erklärt, aber immer absurder werden, sodass am Ende kein Zweifel mehr besteht, sondern nur Heiterkeit über die nette Idee oder über das Selbst, das doch glatt ein paar Sätze oder Absätze lang das Datum vergessen hatte.

Schwierig wird es natürlich bei erfundenen Geschichten, die wirklich wahr sein könnten – das geht dann fast in Richtung Fake News. Ist uns auch schon mal passiert. Für die Macwelt 4/2002 – die weit vor dem 1. April am Kiosk war – erfanden wir mithilfe von Photoshop den iMac G4 in 17 Zoll, den Apple in der Tat wenig später auf den Markt brachte. Beinahe viel schlimmer war der Scherz von 2010, den selbst ein Kollege in der Redaktion nicht gleich als solchen erkannte: Apple würde noch ein iPad Photo mit Kameras nachlegen, das Original hatte ja keine. Seit dem iPad 2 aber …

Harmlos, weil da eher der Wunsch Vater des Gedanken, unsere erfundenen Apple-Produkte “iFridge” und “iCycle” – würden wir sofort kaufen, gebe es die wirklich. Und ein solches Produkt, das wir sofort kaufen würden, haben die Kollegen von Apfeltalk.de erfunden: Zum 40sten Geburtstag des Mac im Januar nächsten Jahres würde es ein entsprechendes Sondermodell geben.

Das hat wohl niemand geglaubt, der erst kürzlich an dieser Stelle etwas vom grandios gescheiterten “20th Anniversary Macintosh” gelesen hat, aber jeder wollte das glauben. Wir haben uns das auf jeden Fall gemerkt und planen schon den Scherz für den 1. April 2026, an dem Apple – ohne Witz! – 50 Jahre alt wird.