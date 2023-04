Deal: iPhone 14 Pro Max mit 50 GB-Tarif für 73,99 Euro monatlich: 819 Euro sparen

Der April bringt viel Neues bei O2: Aus den “Free M”-Tarifen werden die “O2 Mobile”-Tarife. Zusätzlich gibt es je nach Tarif 5 bis 10 GB mehr Datenvolumen. Und dank dem Grow-Effekt wächst das Datenvolumen bei jedem Tarif – Jahr für Jahr um 1 bis 10 GB. Vor allem Apple-Fans dürfen sich besonders freuen: Im Tarif-/Hardware-Bundle gibt es aktuell den Tarif O2 Mobile M Boost 50 GB zusammen mit dem iPhone 14 Pro Max und der Apple Watch Ultra zur Bestpreis: Damit können Sie Surfen, Streamen und Gamen, ohne auf das verbrauchte Datenvolumen schauen zu müssen.

Apple iPhone 14 Pro Max und Watch Ultra im O2-Tarifdeal

Das besonders helle Always-on-Display, die 48-Megapixel-Kamera mit Teleobjektiv und dazu der superschnelle A16-Bionic-Chip: Das iPhone 14 Pro Max ist die Nummer 1 unter den Smartphones von Apple. Das zeigt Test von Macwelt: Mit seinem 6,7 Zoll großen OLED-Display ist der Apple-Spitzenreiter der neuesten Generation dem iPhone-14-Standardmodell deutlich überlegen – und das Beste, was Apple derzeit in Sachen Smartphone zu bieten hat. Doch so viel Leistung hat natürlich auch ihren Preis: Für das iPhone 14 Pro Max in der Ausstattung mit 128 GB Speicher verlangt Apple 1.499 Euro. Der PC-WELT-Preisvergleich findet als günstigstes Angebot 1.249 Euro. Die Apple Watch Ultra kostet bei Apple noch einmal 999 Euro extra – im PC-WELT-Preisvergleich sind es je nach Modell immer noch mindesten 879 Euro. Aber es geht auch günstiger – im Bundle mit dem Tarif O2 Mobile M Boost 50 GB.

Lohnt sich das aktuelle Angebot von O2?

Das Frühjahrsangebot von O2 besteht aus dem Hardware-Bundle mit dem iPhone 14 Pro Max mit 128 GB Speicher und der Apple Watch Ultra sowie dem passenden Tarif O2 Mobile M Boost 50 GB. Dafür zahlen Sie bei 36 Raten 73,99 Euro im Monat. Außerdem entfällt der Anschlusspreis von sonst 39,99 Euro. An Einmalkosten fallen nur 13 Euro für die Geräteanzahlung und den Versand an.

Unterm Strich kostet Sie die iPhone-Watch-Tarif-Kombi 2.676,64 Euro. Rechnen Sie das iPhone 14 Pro Max und die Watch Ultra mit den Einzelpreisen laut Preisvergleich von zusammen 2.128 Euro heraus, zahlen Sie für den reinen Tarif rund 548,64 Euro über die gesamte Vertragslaufzeit. Das macht 15,24 Euro im Monat und ist für eine schnelle LTE/5G Allnet Flat mit SMS und 50 GB Anfangsdatenvolumen richtig günstig. Sie sparen über die Vertragslaufzeit 819 Euro gegenüber dem regulären Preis von 1.367,64 Euro für 36 Monate (37,99 Euro monatlich).

Und: Das monatliche Inklusiv-Datenvolumen (Highspeed mit bis zu 300 MBit/s) erhöht sich im Tarif O2 Mobile M Boost 50 GB ab dem zweiten Vertragsjahr automatisch alle 12 Monate um jeweils 5 GB.

