watchOS 10 soll bedeutende Änderungen bekommen

Die WWDC steht bevor, letzte Woche hat Apple den Termin 5. bis 9. Juni offiziell bestätigt. Während die Neuerungen in iOS 17 vermutlich wenig spektakulär ausfallen, will Apple das Betriebssystem der Apple Watch bedeutend umkrempeln, behauptet Mark Gurman in der jüngsten Ausgabe seines sonntäglichen Newsletters “Power On”.

Leider nennt der in der Regel recht gut informierte Gurman keine Details zu den Änderungen im Interface, nennt allenfalls einen Grund, warum Apple so viel Wert auf ein erneuertes watchOS 10 lege: Die neue Hardware von 2023 werde kaum Änderungen bringen.

Erst im Jahr 2024 stehe wieder eine grundsätzliche Neuerung bei der Hardware der Apple Watch an, das Display solle dann Micro-LED statt OLED verwenden, die zweite Generation der Apple Watch Ultra bekomme ein 2,1-Zoll-Display.

So könnte die WWDC im Juni andere Schwerpunkte setzen als erwartet. iOS 17 wird wohl ein eher zurückhaltendes Update und die AR/VR-Brille braucht vielleicht noch länger. Bleibt die Hoffnung auf spannende Neuerungen in watchOS 10 und macOS 14, das Apple zusammen mit neuen Macs zeigen könnte. Wie Gurman aber auch weiter berichtet, sei macOS 13.4, das gerade in der Beta-Phase ist und im Mai erscheinen dürfte, auf neue Macs vorbereitet.