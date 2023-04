Smarter Fahrradhelm im Test: Livall Evo21

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Integrierte Lichter

Blinker-Funktion

sportliches Design

hoher Tragekomfort

SOS-Notruf

starkes Preis-Leistungsverhältnis Kontra ungewöhnliches Ladekabel

Bremslicht-Funktion nicht zuverlässig Fazit Der Fahrradhelm Evo21 von Livall bietet zu dem aktuellen Angebotspreis von rund 100 Euro ein sehr starkes Preis-Leistungsverhältnis. Mit den integrierten Lichtern wird der Helm zum absoluten Hingucker, was gerade im Straßenverkehr während der Dämmerung und Nacht zu Ihrem Vorteil wird. Mit dem Evo21 verbinden Sie Funktionalität mit Design – ein insgesamt überzeugendes Zubehör mit wenigen Schwächen.

Ein Helm soll in erster Linie den Kopf schützen. Wenn er aber darüber hinaus auch noch schick aussieht und smarte Funktionen mitbringt – wer kann dazu dann schon nein sagen? Genau so erging es mir.

26 Prozent günstiger: EVO21 bei Amazon für 103,25 Euro kaufen

Die Fahrrad-Saison steht vor der Tür (oder wurde von den ganz harten Radlern bereits bei kaltem und regnerischen Wetter eingeläutet) und es war Zeit für einen neuen Helm. Gerade als E-Bike-Fahrer sollte man auf diesen nicht verzichten. Per Zufall stieß ich auf den Evo21 von Livall (bei Amazon kaufen), wobei mich vor allem ein Feature gleich begeisterte: Dieser Helm kann leuchten – und noch vieles mehr!

Integrierte Leuchte und Blinker

Livall Evo21 Simon Lohmann

Das erste (Achtung: Wortwitz!) Highlight, das jedem auf den ersten Blick ersichtlich wird, sind die integrierten Lichter auf der Vorder- und Rückseite. Diese lassen sich über einen Knopf auf der Rückseite ein- und ausstellen, zudem können Sie mittels Power-Knopf durch verschiedene vorprogrammierte Leuchtmuster navigieren. Was bei Tageslicht nicht großartig auffallen dürfte, lässt Sie in der Dämmerung und Nacht umso besser erkennen.

Die Rückseite des LIVALL Evo21 Simon Lohmann

Der Vorteil liegt klar auf der Hand: Dadurch, dass die integrierten Leuchten im Helm deutlich höher positioniert sind als Front- und Rücklicht des Fahrrads, hilft dieser Helm dabei, Sie im Straßenverkehr besser sichtbar zu machen.

Ebenfalls toll: Die integrierten Blinker. Sie können wahlweise über die Smartphone-App oder eine im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung, die am Fahrradlenker befestigt werden kann, den Helm zum Blinken bringen und somit die Richtungswechsel über Leuchtsignale verdeutlichen.

Fernbedienung für Livall Evo21 Simon Lohmann

Aber Achtung: Das befreit Sie nicht von vorgeschriebenen Handgesten im Straßenverkehr. Sollten Sie darauf verzichten, droht Ihnen laut Straßenverkehrsordnung ein Bußgeld von zehn Euro. Nichtsdestotrotz: Die im Helm integrierten Blinker sind eine tolle Ergänzung!

Dank entsprechender Sensoren erkennt der Helm automatisch, wann die Licht-Funktion notwendig ist – und wann nicht. Dadurch kann der Akku ebenfalls geschont werden. Der Helm verfügt ebenfalls über Sensoren, die das Bremsen auf dem Fahrrad erkennen und über die integrierten Lichter erkenntlich machen sollen. In unserem Test hat dies aber nicht immer funktioniert.

Tragekomfort

Ein blinkender Helm bringt nichts, wenn man diesen als Fahrradfahrer nicht tragen mag, weil er unbequem sitzt. Der Helm ist in zwei Größen verfügbar:

M: 54 – 58 cm

L: 58 – 62 cm

Das Helm-Innere ist mit großzügig platziertem Schaumstoff ausgestattet: Sowohl an den Seiten, am Hinterkopf und natürlich auf der Hauptfläche befinden sich Schaumstoff-Polster, die über einen Klettverschluss ausgetauscht werden können.

LIVALL Evo21 von Innen Simon Lohmann

Die Helm-Riemen sind ebenfalls durch eine Schaumstoff-Abdeckung geschützt, sodass das Band nicht am Hals und Kinn scheuert, über ein Drehrad an der Hinterseite können Sie zudem einstellen, wie fest der Helm am Kopf sitzen soll. Der Evo21 ist mit gerade mal 350 Gramm zudem sehr leicht und fällt beim Tragen nicht sonderlich auf, zudem ist er nach IPX5 wasserdicht!

SOS-Alarm bei Unfällen

Der Evo21 kommt mit einer integrierten Sturzerkennung: Sollten Sie aus einer Höhe von mehr als 1,5 Meter stürzen, löst der Helm innerhalb von 90 Sekunden einen SOS-Alarm aus. Dieser Alarm inklusive einer genauen GPS-Position wird an Notfallkontakte geschickt, die Sie zu vor in der kostenlosen App “Livall Riding” hinterlegen müssen. Wenn ein Notruf jedoch nicht notwendig ist, können Sie diesen innerhalb von 90 Sekunden abbrechen.

Aktuell bester Preis: Apple Watch SE

Auch die Apple Watch verfügt über eine Sturzerkennung, die Ihnen im Ernstfall helfen kann. Wie genau die Apple Watch Gesundheitsdaten misst, verraten wir Ihnen in hier.

Akku-Laufzeit

Im Evo21 kommt ein 600 mAh großer Akku zum Einsatz, der Hersteller verspricht bei einer Ladung bis zu zehn Stunden Laufzeit. Der Helm erkennt außerdem von selbst, wenn man ihn trägt oder abnimmt und schaltet sich dementsprechend automatisch ein oder aus, bei Tageslicht wird das Licht gedimmt.

Evo 21: Ein schlichtes Design mit hilfreichen smarten Features Simon Lohmann

Zudem sollten Sie das Ladekabel nicht verlieren. Hierbei handelt es sich um einen besonderen magnetischen Anschluss, den man auf Amazon zwar auch nachbestellen kann. Wenn das Kabel allerdings verschwindet, bleibt der Helm ohne Ladung vorerst “dumm”.

Ladekabel für Evo21 Simon Lohmann

Preis & Verfügbarkeit

Den Evo21 gibt es derzeit bei Amazon besonders günstig zu kaufen:

26 Prozent günstiger: EVO21 bei Amazon für 103,25 Euro kaufen

Sie haben die Auswahl aus vier verschiedenen Farben:

Weiß

Schwarz

Mint

Purple

Fazit

Der Helm “Evo21” von Livall ist hochwertig verarbeitet (entspricht der Norm DIN EN1078), bietet einen bequemen Tragekomfort und kommt mit hilfreichen smarten Features. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist mit knapp über 100 Euro zudem sehr fair. Die Bluetooth-Verbindung ist stabil, die Nutzung einfach und intuitiv. Würde der Akku über USB-C geladen werden können und die Bremslicht-Funktion zuverlässiger funktionieren, wäre der Helm noch besser. Aber auch so ist der Evo21 ein toller Helm für jeden, der ein schickes Design mit smarter Technik im Straßenverkehr verbinden möchte. Eine klare Kaufempfehlung der Redaktion!