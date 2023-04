Neues Buch über Steve Jobs mit unveröffentlichten Interna

Das neue Buch verspricht eine spannende Mischung aus bereits bekannten Reden und Schriften mit einigen Interna, die bislang nur Apple-Mitarbeiter oder Verwandte von Steve Jobs zu Gesicht bekommen haben. So ist der erste Pass von Jobs dort abgelichtet, den er wohl bei seiner Volljährigkeit erhalten hat. Auch bislang unbekannte Fotos und Porträtaufnahmen dienen als Bebilderung der Texte. „Make Something Wonderful“ ist das erste öffentliche Projekt des neulich eröffneten Steve-Jobs-Archive (wir haben berichtet).

Das Buch stellt wichtige Lebensereignisse von Steve Jobs aus seiner eigenen Perspektive dar: seine Kindheit, Gründung von Apple und der Rausschmiss, seine Jahre bei Pixar und Next und seine Rückkehr zu Apple. Leslie Berlin, eine Historikerin aus den USA, ist die Kuratorin des Buchs, das Vorwort hat die Witwe von Jobs, Laurene Powell Jobs, geschrieben.

„Make Something Wonderful“ erscheint am 11. April 2023 in zwei Formen: Online und auf Apple Books als eine digitale Ausgabe. Das elektronische Buch ist kostenlos zu haben. Es gibt auch eine limitierte gedruckte Auflage des Buchs, diese ist für die Mitarbeiter bei Apple, Disney und Pixar gedacht. Man kann sich gut vorstellen, das gedruckte Buch wird bald zu einem beliebten Sammelstück bei den Apple-Fans.

Sowohl die Webversion als auch die gedruckte Version wurde von LoveFrom gestaltet, jener neuen Firma von Jony Ive, die er nach dem Verlassen von Apple gründete. Eine digitale Kopie des Buchs kann man ab dem 11. April auf der Webseite des Archivs sowie über Apple Bücher herunterladen.