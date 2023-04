Spotify auf dem Homepod: Das kann noch dauern

Als Apple 2020 den Homepod für fremde Streaming-Dienste geöffnet hat, war die Freude groß: endlich wurde Apples Smart-Speaker von der Leine gelassen und sicherlich könnte man bald Spotify darauf mit Siri steuern. Mittlerweile ist es April 2023 und von einer Spotify-Integration fehlt nach wie vor jede Spur – und das wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile so bleiben.

Mark Gurman von Bloomberg hat mit Spotify darüber gesprochen und berichtet über die Situation im aktuellen Power-On-Newsletter: Ursächlich dafür, dass Spotify immer noch nicht auf dem Homepod bzw. mit Siri funktioniert, ist… dass sich zu wenige Menschen darüber beschweren.

So gebe es Spotify zufolge lediglich 18 Kommentare dazu auf Reddit und 138 Tweets, aber auch eine Beschwerde im Forum von Spotify mit knapp 6.000 Likes, fügt Gurman hinzu. Letztere wurde Mitte 2021 von Spotify mit dem Kommentar aktualisiert: Der Vorschlag habe die nötige Stimmzahl erreicht und das Team würde die Situation weiter beobachten.

Auch Airplay 2 unterstützen die Spotify-Apps nicht. Das Update für sein proprietäres Übertragungsprotokoll hatte Apple 2018 veröffentlicht, mit Unterstützung für Multiroom-Audio und von Homepods als Stereopaar. Noch Sommer 2021 hieß es, Spotify würde an der Integration von Airplay 2 arbeiten. Beinahe zwei Jahre später heißt es gegenüber Gurman: „Spotify ist nach wie vor entschlossen, Airplay 2 in der Zukunft zu unterstützen. Wir befinden uns auf dem richtigen Weg, können zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber nicht sagen, wann es der Fall sein wird.“

Viel Gemecker, wenig Substanz

Es ist wirklich verblüffend, wie viel Zeit sich Spotify mit der Unterstützung des Homepod und von Airplay 2 lässt, schließlich hat das Unternehmen 2019 die Webseite „Time to Play Fair“ gelauncht, in dem es Apple unlauteren Wettbewerb vorwirft. Neben der 30-Prozent-Provision auf In-App-Käufe, die auch Epic Games und anderen Entitäten ein Dorn im Auge ist, beschwert sich Spotify in dieser Chronik auch über fehlende Unterstützung seitens Apple. Diese Ausrede gilt jedoch seit nunmehr drei Jahren nicht mehr.

Dahingehend wirkt es etwas scheinheilig von Spotify, weiterhin über Apple zu schimpfen, während es selbst untätig bleibt.

Vielleicht steckt Spotify aber auch in einer tiefen Krise: mit dem jüngsten App-Redesign entfernt sich der Streaming-Dienst weiter von seinen musikalischen Wurzeln und macht einen auf Tiktok-Podcast-Verschnitt, während es bereits seit 2017 Hinweise auf Spotify Hi-Fi gibt, ein Upgrade für hochauflösende Musikqualität, nach wie vor aber nicht veröffentlicht wurde. Selbst Apple Music bietet diese Option mittlerweile, und zwar seit 2021.

Dass Spotify eher ungern Funktionen aus dem Apple-Universum implementiert, hat man bereits am Beispiel der nativen App für die Apple Watch gesehen. Die Nutzer haben den Hersteller um Offline-Downloads der Songs seit 2015 gebeten, also seit der Markteinführung der Apple Watch. Mit watchOS 6 hat Apple neue Audio-APIs herausgebracht, die ebendiese Funktion erlaubten. Offline-Downloads bei Spotify stehen auf der Apple Watch erst seit Frühling 2021 zur Verfügung, die Funktion ist nur Premium-Abonnenten vorbehalten.

Aktuell bester Preis: Homepod 2. Generation Weiß