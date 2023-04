Rückläufige Mac-Verkäufe: Apple hat angeblich M2-Chip-Produktion reduziert

Die PC-Industrie befindet sich inmitten einer Absatzkrise und nicht einmal der Mac scheint dagegen immun zu sein. Obwohl es Apple besser zu gehen scheint als seinen PC-Kollegen, unterliegt auch Cupertino den Anforderungen des Marktes. Eine der Maßnahmen, die Apple ergriffen hat, um die Situation zu entschärfen, war die Drosselung der Produktion seines M2-Chips, wie die koreanische Publikation The Elec berichtet – zum ersten Mal seit Beginn der Ära des Apple Silicon habe der Mac-Hersteller die Produktion des M2-Chips im Januar und Februar komplett eingestellt.

TSMC, der Hersteller der von Apple konstruierten Chips, schickte keine M2-Wafer an “Verpackungs- und Testunternehmen, um sie zu schneiden und als fertige Chips zu montieren”, und The Elec kommt zu dem Schluss, dass dies an der geringen Nachfrage nach Macbooks in den ersten Monaten des Jahres 2023 liegt. Die Publikation behauptet, dass die Produktion im März wieder aufgenommen wurde, aber nur mit dem “halben Volumen des Vorjahres”.

Welche Folgen Apples Entscheidung hat

Die Entscheidung von Apple hatte einen Ketteneffekt auf die Industrie. Südkoreanische Verpackungsunternehmen mit speziellen Produktionslinien für Apple hatten im Wesentlichen keine Arbeit für ihre Mitarbeiter. Und auch Unternehmen in Taiwan, Deutschland, Japan und Südkorea, die die Materialien für die Produktion liefern, waren betroffen. Apple nahm die M2-Produktion im März wieder in reduzierter Form auf.

Das Macbook Air M2 und das 13-Zoll Macbook Pro kamen im Juli letzten Jahres auf den Markt, und Ende Januar brachte Apple neue Macbook Pro M2 Pro/Max und einen Mac Mini mit M2 (Pro) auf den Markt – alle Modelle scheinen gut lieferbar zu sein. Apple hat mehrere neue Macs in der Pipeline, darunter ein 15-Zoll Macbook Air und den ersten Apple Silizium Mac Pro, der vermutlich den M2 Chip verwenden wird. Und Gerüchten zufolge wird der M3-Chip Ende 2023 oder 2024 auf den Markt kommen.

Während Apple das einzige PC-Unternehmen war, das im Jahr 2022 ein Umsatzwachstum verzeichnen konnte, musste es im ersten Quartal 2023 einen Umsatzrückgang hinnehmen. Als Gründe für den Umsatzrückgang nannte Apple-CEO Tim Cook Währungseffekte”, pandemiebedingte Faktoren und das schwierige makroökonomische Umfeld”. Apple-Finanzchef Luca Maestri gab keine Prognose für den erwarteten Umsatz im zweiten Quartal 2023 ab, sagte aber, dass das Unternehmen ähnliche Ergebnisse wie im ersten Quartal erwarte, in dem das Unternehmen 117,2 Milliarden US-Dollar Umsatz erzielte. Nach dem Bericht von The Elec sieht es jedoch so aus, als ob der Mac-Anteil in der Bilanz einen Rückgang erfahren könnte – die konkreten Zahlen wird es Ende April geben.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Macworld.com und wurde aus dem Englischen übersetzt