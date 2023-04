Western Digital schaltet My Cloud ab – Hackerangriff

Besitzer von Western Digitals My Cloud Network-Attached Storage (NAS)-Geräten können aufgrund eines Hackerangriffs den My Cloud-Service nicht nutzen und nicht auf ihre Geräte zugreifen. Laut einer Pressemitteilung wurde der Angriff am 26. März festgestellt, und das Unternehmen ergreift derzeit proaktive Maßnahmen”, um den Angriff zu entschärfen, einschließlich der Abschaltung des Dienstes My Cloud.

Die besten NAS für den Mac 2023

Es wurde kein Zeitplan genannt, wann My Cloud wieder verfügbar sein wird. “Die Untersuchung befindet sich noch im Anfangsstadium und Western Digital arbeitet mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen”, so das Unternehmen. “Western Digital arbeitet aktiv an der Wiederherstellung der betroffenen Infrastruktur und Dienste”, und Updates werden zu gegebener Zeit zur Verfügung gestellt”.

Was das Problem ist

Infolge des Vorfalls verschaffte sich ein unbefugter Dritter Zugang zu “einer Reihe” von Cloud-Systemen. Western Digital geht davon aus, dass der Unbefugte “bestimmte Daten von seinen Systemen erhalten hat”, hat aber noch keine Erkenntnisse über Art und Umfang der Daten. Die MyCloud-App speichert Dateien vom My Cloud-Laufwerk auf einem WD-Server und ermöglicht es den Nutzern, über mobile Geräte darauf zuzugreifen.

Der letzte Eintrag auf der My Cloud Service Status-Website von WD datiert vom 3. April 2023 und besagt, dass der Service für die Produkte My Cloud, My Cloud Home, My Cloud Home Duo, My Cloud OS5, SanDisk ibi und SanDisk Ixpand Wireless Charge eingestellt wurde. Die Laufwerke sind auch mit Time-Machine-Backups und Dropbox-Konten verbunden, obwohl diese Dienste wahrscheinlich nicht von dem Hack betroffen sind.

Die My Cloud-Laufwerke von WD werden im Wesentlichen als Server in einem kleinen Netzwerk verwendet, meist im privaten Bereich. Sie bieten Speicherplatz für Benutzer des Netzwerks, die Dateien von einem Computer oder Telefon auslagern müssen, und Sie können My Cloud auch für Time-Machine-Backups von Macs verwenden.

Die My Cloud Home führen wir in unserem Leitfaden für die besten NAS-Laufwerke für den Mac derzeit als die beste Gesamtlösung. Wir haben den Angriff in unserem Leitfaden vermerkt und werden weitere Updates bereitstellen, sobald sich etwas Neues ergibt.

Dieser Artikel erschien zunächst auf Macworld.com und wurde aus dem Englischen übersetzt.