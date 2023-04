Apple bringt Pro Motion für Einsteiger-iPhones – ab 2025

Ross Young beobachtet seit Jahren die Display-Industrie und hat auch in der Vergangenheit richtige Vorhersagen für kommende Apple-Produkte gemacht. In der aktuellen Vorhersage geht es um Displays der iPhones bis hin ins Jahr 2027, also für das iPhone 19.

Demnach gibt es im kommenden Jahr keine signifikanten Änderungen bei den Displays der Pro-iPhones. Dafür wird Apple im Herbst seine Einsteiger-iPhones, das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus, mit der Dynamic Island ausstatten, die Notch verschwindet allesamt von Apple-Smartphones. Während 2024 noch alles beim alten bleibt, erhält das Einsteiger-iPhone erst 2025 das LTPO-Display. Diese Panel-Technologie kommt auch in der Apple Watch und im iPhone Pro zum Einsatz.

With years and models this time: pic.twitter.com/hhSzXOWfwD — Ross Young (@DSCCRoss) April 3, 2023

Mit LTPO-Display werden Funktionen möglich wie 120-Hz-Bildwiederholrate und Always-On-Display.

Kein iPhone Mini in Sicht

Die schlechte Nachricht lautet, dass sich auf dem Display-Markt keine Hinweise für ein neues iPhone Mini finden.

no — Ross Young (@DSCCRoss) April 3, 2023

Wir hatten gehofft, dass Apple sein Konzept des iPhone SE überdenkt und die nächste Generation in Form des iPhone 13 Mini bringt. Doch anscheinend hat sich der Hersteller im Moment von der Idee eines kleinen iPhones komplett verabschiedet.

