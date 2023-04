Telekom bietet Homepod Mini für 69 Euro – Angebot gilt nur für Kunden

Offensichtlich will die Telekom ihre Kunden-App “Mein Magenta” mit interessanten Sonderangeboten stärken. So gibt es immer wieder interessante Angebote, auch Apple-Hardware ist hier manchmal zu finden. Bis zum 10. April ist aktuell einen Homepod Mini im Angebot. Damit die vorrätigen Modelle aber nicht schon am ersten Tag ausverkauft sind, vertreibt die Telekom die Geräte über einen Spezialcoupon. Eine bestimmte Anzahl dieser Coupons kann jeden Tag ab 16:00 eingelöst und gespeichert werden.

Homepod Mini

Das Homepo-Angebot gilt nur für Telekom-Kunden, es ist nur über die App “Mein Magenta” zu haben. Unter der Rubrik „Moments“ finden Sie hier die günstigen Homepods für 69 statt 107 Euro (UVP). Das Angebot gilt allerdings nur bis 10. April und immer nur für kurze Zeit: Jeden Tag ab 16.00 Uhr können Sie einmalig einen Coupon herunterladen. Nach Einlösen eines Coupons können Sie die Airpods mit Rabatt im Telekom-Shop bestellen – Sie müssen das Gerät also nicht sofort kaufen.

Nach unserer Erfahrung ist dieser Coupon nach wenigen Minuten vergriffen, sie müssen die Rubrik also pünktlich um 16:00 Uhr aufrufen.

(Hinweis: Die App fragt Sie bei vielen Aktionen, um die Einwilligung an Werbeaktionen teilzunehmen, dies können Sie verneinen.)

