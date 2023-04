Apple Wetter funktioniert nicht? Sie sind nicht allein

Update: Macrumors berichtet, dass Apple einer zuverlässigen Quelle zufolge ein schnelles Hotfix-Update auf iOS 16.4.1 vorbereitet. Während nichts Näheres darüber bekannt ist, werden mit Updates dieser Art häufig dringliche Probleme behoben, auch mit System-Apps – und damit auch die Wetter-App. Möglicherweise ist damit also eine Lösung in Sicht.

Ürsprünglicher Beitrag: Wenn es Ihnen wie uns geht, dann öffnen Sie morgens immer die Wetter-App auf Ihrem iPhone. Wenn Sie in den letzten Tagen mit einem leeren Bildschirm begrüßt wurden, dann liegt das nicht an Ihrem WLAN – vielmehr gibt es Probleme bei Apples Diensten.

Apples System-Status-Seite zufolge hat die Wetter-App seit Dienstag, 5 Uhr morgens Probleme. Dort heißt es, nur wenige Nutzer:innen seien betroffen, aber ausgehend von den Twitter-Trends und einer kurzen Umfrage in der Redaktion scheint es sich um ein größeres Problem zu handeln. Es betrifft außerdem das Wetter-Widget, das lediglich „Keine Wetterdaten“ anzeigt – und zwar nicht nur auf dem iPhone, sondern geräteübergreifend auch auf dem Mac und dem iPad.

Probleme häufen sich

Uns sind Probleme bereits in den vergangenen Wochen aufgefallen, in den letzten Tagen häufen sie sich allerdings. Manchmal lädt die App nicht, manchmal das Widget, dann wiederum beides und zehn Minuten später geht plötzlich alles wieder. Häufig hilft in solchen Fällen, die App komplett zu schließen und neu zu starten, aber selbst das funktioniert diesmal nicht. Kurios ist es auf dem Mac: Fügt man mehrere Widgets der Mitteilungszentrale hinzu, funktionieren die einen, die anderen aber nicht.

Freilich ist das nicht das Ende der Welt, schließlich gibt es auch andere Möglichkeiten, das Wetter zu überprüfen – andere Apps, zum Beispiel oder auch ein Blick aus dem Fenster. Seit Apple jedoch Anfang des Jahres Dark Sky eingestellt hat, dürfte die Wetter-App von iOS, die viele Funktionen von Dark Sky übernommen hat, für die meisten die erste Anlaufstelle für den Wetterbericht sein.

Wir halten Sie auf dem Laufenden, wenn es neue Informationen zur Verfügbarkeit gibt.