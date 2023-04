Die besten Stifte für das iPad – Alternativen zum Apple Pencil 2023

Apple Pencil 2. Generation

Der Stift der Wahl für die iPads Pro ab dem Baujahr 2018, iPad Air ab 2020 (vierte Generation) und iPad Mini ab 2021 (sechste Generation). Kann eigentlich alles, was der Apple Pencil der ersten Generation auch schon kann, nur noch ein bisschen mehr. So lässt sich leicht mit einem Tipp auf den Stift das Werkzeug wechseln, so kommt man etwa schnell von Bleistift zu Radiergummi – andere Hersteller lösen das, indem man den Stift beinahe wie einen analogen mit Radiergummi in der Ferrule umdreht. Da der Apple Pencil 2 induktiv lädt, ist sein Akku auch seltener leer als der des Vorgängers. Denn an das iPad angeheftet, geht er nicht im Weg um, wenn man das Tablet mit den Fingern nutzt oder mit einer externen Tastatur Texte eingibt.

Apple Pencil 2. Generation bei Amazon ansehen