Trend Micro for Mac: Virenscanner mit erstklassiger Leistung im Test

Auf einen Blick Pro Hervorragende Virenerkennung

Niedrige Systemlast Kontra Begrenzter Funktionsumfang Fazit Der Antivirenscanner von Trend Micro liefert eine hervorragende Erkennungsleistung und hat keine Schwächen. Der Funktionsumfang ist aber im Vergleich zur Konkurrenz recht begrenzt.

Bekannt ist Trend Micro wohl vor allem bei Firmenanwender, hier hat der japanische Hersteller seinen Schwerpunkt. Auch bei Privatanwendern hat Trend Micro aber eine lange Tradition und die Virenerkennung gehört klar zu den Besten auf dem Markt.

Bedienung und Funktionsumfang

Die Installation eines Virenscanners ist immer etwas umständlich, so müssen per Systemeinstellung Erweiterungen freigegeben werden und auch der so genannte Festplattenzugriff muss gewährt werden. Erläutert wird dies bei der Installation über ein kleines Hilfstool, das fehlende Freigaben bemängelt und erst dann den Start der Software erlaubt. Die Oberfläche gibt keine Rätsel auf, wirkt aber im Vergleich zu vielen Konkurrenten fast altmodisch.

Trend Micro Antivirus for Mac für 19,95 Euro im ersten Jahr

Der Funktionsumfang erscheint auf den ersten Blick recht eingeschränkt, vor allem im Vergleich zu Konkurrenten wie Norton und Avast Pro. Immerhin gibt es eine eigene Funktion, die ungewollten Zugriff auf das Mikrofon und die Webcam meldet. Wie üblich wird außerdem ein zusätzlicher Schutz gegen Ransomware geboten, der ausgewählte Ordner auf verdächtige Aktionen überwacht. Beginnt eine Erpressersoftware etwa Daten im Ordner Dokumente zu verschlüsseln, soll diese Schutzfunktion dies unterbinden. Wie bei vielen Antivirenprogrammen üblich, gibt es auch die obligatorische Browser-Erweiterung, die vor Malware-Seiten schützen soll. Eine Antiphishing-Funktion oder eine VPN-Anwendung sind bei der Antivirensoftware ist nicht mit im Paket, das ist heute fast schon ungewöhnlich. Empfohlen wird über die App nur eine Aufräumsoftware namens Cleaner One Pro, die eine Zusatzgebühr kostet.

Der Konzern Trend Micro hat aber eigentlich noch weitere Apps für iOS und macOS im Angebot. Hintergrund ist, dass diese Zusatzprogramme nicht über die offizielle Homepage von Trend Micro, sondern direkt über den App Store vertrieben werden. Hier findet sich dann auch die obligatorische VPN-App für Mac und iPhone, mit Antivirus One eine alternative Antivirus-Lösung und die kostenlos nutzbare Browser-Erweiterung Trend Micro Browser Security. Für iOS gibt es weitere Tools, dazu gehört auch eine ID Security-Lösung, die vor Datendiebstahl schützt und das Dark Web nach Daten durchsucht. Eine kostenlose Familien-Schutzsoftware ist ebenfalls verfügbar.

Das Ordnerschutzschild soll vor Ransomware schützen. IDG

Wie üblich ist der Kaufpreis für das erst Jahr stark vergünstigt, eine Lizenz für einen einzelnen Mac kostet nur 20 Euro. Allerdings kostet das nächste Jahr dann den vollen Preis von 50 Euro, Mindestsystemanforderung ist macOS 11.14

Performance und Virenerkennung

Beim Test des renommierten Labors AV-Test schneidet der Scanner von Trend Micro seit Jahren hervorragend ab und zeigte in den letzten Jahren eine sehr konstante gute Leistung. 100 Prozent Erkennung von Mac-Viren ist im letzten Test von Dezember hervorragend. Auch bei der Erkennung von Adware mit 99 Prozent und 99 Prozent der Windows-Malware liegt die Software weit oben. Was man nicht unterschätzen sollte: Der Scanner schnitt auch in früheren Tests ausgezeichnet ab, was nicht alle Scanner behaupten können. Exzellent schneidet der Scanner ebenfalls bei den Testern von AV Comparatives ab. Hier erkennt der Scanner 100 Prozent der Mac-Malware, 99 Prozent der Adware und 100 Prozent der Windows-Schädlinge. Insgesamt also ein brauchbarer Scanner, der gleichauf mit Bitdefender, Trend Micro und Avast liegt und zu den vier besten der zehn getesteten Produkte gehört.

Die Systemlast der Antivirenlösung ist niedrig, Trend Micro sollte in der Praxis keine Aktion spürbar verlangsamen. Da permanent Dateizugriffe überprüft werden, können Antivirenscanner die Leistung eines Macs vermindern – etwa beim Kopieren einer Datei, Installieren einer Software oder Starten eines Programms. Das ist aber vor allem auch dank schneller SSDs kaum noch ein Problem.

Fazit:

Hat man höhere Ansprüche an einen Virenscanner oder sucht eine firmentaugliche Lösung, ist Trend Micro eine Empfehlung. Neben Bitdefender gehört die Software zu den besten kommerziellen Lösungen für den Mac. Im Unterschied zu vielen kostenlosen Virenscannern bleibt man hier nicht zuletzt von Werbung und unnötigen Warnungen verschont. Warum aber viele interessante Zusatztools nur per App Store angeboten werden, ist für uns nicht ganz nachvollziehbar und hat wohl firmeninterne Gründe.



Unseren Vergleichstest aktueller Antivirenprogramme finden Sie hier