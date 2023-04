Wenn der Apple Pencil nicht lädt – das können Sie tun

Doch was ist zu tun, wenn die Batterie des Apple Pencil leer ist und sie plötzlich nicht mehr lädt? Bleibt die Anzeige im Batterie-Widget bei gleicher Zahl oder fehlt sie komplett, obwohl der Pencil an der magnetischen Seite oder am Lightning-Anschluss steckt, haben Sie ein Problem. Doch es gibt es einige Lösungsansätze.

Bluetooth trennen und wieder verbinden

Die beiden Geräte werden per Bluetooth verbunden, der einfachste Weg also zu überprüfen, ob das Problem bei der Aufladung nicht an der fehlerhaften Verbindung der beiden liegt, ist, Bluetooth für eine kurze Zeit zu trennen. Dafür wischen Sie am iPad von der rechten oberen Ecke des Bildschirmes nach unten und tippen auf das Bluetooth-Symbol, um es zu deaktivieren. Warten Sie einige Augenblicke und tippen Sie noch einmal auf das Symbol, um die Verbindung wiederherzustellen.

Apple Pencil trennen und wieder verbinden

Wenn die einfachste Methode nichts gebracht hat, können Sie noch eine Stufe tiefer gehen und Pencil komplett vom iPad trennen. So gehen Sie dabei vor:

Wechseln Sie in die Einstellungen-App. Wählen Sie dort den Reiter „Bluetooth“. Bei „Meine Geräte“ suchen Sie den Eintrag „Apple Pencil“ und tippen Sie auf das ⓘ-Zeichen daneben. Dort tippen Sie auf die Fläche „Dieses Gerät ignorieren“. Starten Sie nun das iPad neu und verbinden Sie den Apple Pencil erneut mit dem Gerät.

Apple Pencil der ersten Generation an einem anderen Gerät laden

Beim Apple Pencil der ersten Generation legt Apple nun einen Lightning-auf-USB-C-Adapter bei. Früher gab es Lightning-auf-Lightning-Adapter, sodass man den Apple Pencil damit nicht nur am iPad, sondern auch per Kabel aufladen konnte. Versuchen Sie, den Pencil an einer alternativen Quelle aufzuladen.

Apple Pencil über die Nacht laden

Hat man den Apple Pencil lange nicht mehr benutzt, kann es sein, dass der kleine Akku darin tiefentladen ist. Geben Sie dem Gerät etwas mehr Zeit, bis er wieder vollgeladen wird. Einige Nutzer berichten, dass der Apple Pencil nach mehreren Stunden an der Steckdose wieder zum Leben erwacht ist.

Batterie des Apple Pencil austauschen lassen

Haben die Tipps nichts gebracht, müssen Sie davon ausgehen, dass die Batterie im Apple Pencil unwiderruflich beschädigt ist. Diese können Sie jedoch bei Apple für kleines Geld austauschen lassen. Mit Apple Care+ fallen keine weiteren Kosten an, ohne verlangt der Hersteller bei den beiden Modellen von Apple Pencil 29 Euro für den Batterietausch. Hierzu wählen Sie auf der Support-Seite von Apple im Bereich „Kostenvoreinschlag einholen“ die Option „iPad-Zubehör“. Dazu gehören Apple Pencils beider Generationen.

