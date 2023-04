Auf der Apple Watch 24-Stunden-Zifferblatt konfigurieren

Ist man Pilot oder arbeitet in ungewöhnlichen Schichten, lohnt sich eine 24-Stunden-Anzeige der Zeit. Doch die Apple Watch tickt da eher konservativ, im buchstäblichen Sinne: Die meisten der unzähligen Zifferblätter haben ein traditionelles 12-Stunden-Layout.

Apple Watch Sonnenuhr

Am nächsten an die Anforderungen für das analoge 24-Stunden-Zifferblatt kommt wohl die Sonnenuhr, die Apple mit watchOS 6 eingeführt hat. Das äußere Zifferblatt ist in 24 Teile unterteilt, schaltet man das innere Zifferblatt vom „Analog“ auf „Digital“, entfällt im Inneren die Anzeige mit zwei Zeigern, die in diesem Fall verwirren würde. Stattdessen gibt es für das Außenzifferblatt einen Hauptzeiger, der die Uhrzeit anzeigt. Der Zeiger ist im oberen Drittel mit einem Kreis versehen und symbolisiert die Sonne und wo sie sich zu der bestimmten Uhrzeit über dem Horizont befindet.

Apple Watch Sonnenuhr-Zifferblatt. Halyna Kubiv Apple Watch Sonnenuhr. Halyna Kubiv

Das Zifferblatt hat ein paar versteckte Funktionen. Tippt man bei der entsperrten Uhr direkt auf die Anzeige, verschwinden die Eck-Komplikationen und die Uhr zeigt an, ob es Tag oder Nacht ist und wie lange genau der Tag dauert.

Das Zifferblatt ist noch in einem zusätzlichen Kreis in der Mitte versehen, der genau zu dem Sonnensymbol auf dem Hauptzeiger schließt. Auf diesem Kreis befinden sich recht dezente Hinweise, die astronomische Ereignisse des Tages markieren. So gibt es ziemlich genau in der Mitte des helleren Anteils einen kleinen Punkt, der den wahren Mittag kennzeichnet. Beim Übergang von Tag zu Nacht gibt es ebenfalls drei Stufen: bürgerliche Dämmerung, nautische Dämmerung, astronomische Dämmerung und Nacht. Dreht man beim Sonnenuhr-Zifferblatt die digitale Krone, kann man genau sehen, zu welcher Uhrzeit am gegebenen Ort diese astronomischen Phasen stattfinden.

Apple Watch GMT

Das weitere Zifferblatt von Apple, das eine 24-Stunden-Anzeige bietet, ist GMT. Dieses stellt zwar prominent eine 12-Uhr-Anzeige dar, auf dem Außenrand sind jedoch die Striche eines 24-Stunden-Zifferblatts sichtbar. Die rote Hand zeigt zudem die genaue Uhrzeit auf dem 24-Stunden-Zifferblatt. Anders als bei der Sonnenuhr befindet sich beim GMT-Zifferblatt die 24-Stunden-Marke oben, die für 12 Stunden unten. Die Voraussetzung dafür, dass das Zifferblatt die richtige Uhrzeit auf dem Außenring anzeigt, ist die Option „Keine“ oder „Standort“ bei den ausgewählten Orten. Diese kann man einsehen, indem man die digitale Krone dreht.

