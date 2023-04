iPhone-Hintergrund wird plötzlich schwarz – das ist zu tun

Im Netz finden sich immer wieder Klagen der iPhone-Nutzer und -Nutzerinnen: Aus unerklärlichen Gründen werde der Home-Bildschirm schwarz, obwohl man in den Einstellungen doch etwas anderes ausgewählt hat. Neustart hilft nur kurzfristig, denn eine kurze Zeit später wird der Bildschirm wieder schwarz.

Der Bug ist offenbar recht verbreitet, denn es beschweren sich die Nutzer auf Reddit, viele Beiträge mit den ähnlichen Beschreibungen finden sich im Apples Support-Forum (1, 2, 3, 4, 5, 6), auch im deutschsprachigen Netz beschweren sich die Anwender und Anwenderinnen darüber.

Die zuverlässigste Methode, diesen Bug umzugehen ist, auf die aktuellste Betriebssystemversion umzusteigen, momentan ist das iOS 16.4.1. Offenbar jedoch konnte Apple den Bug nicht endgültig beseitigen, denn auch in der Redaktion konnten wir den Fehler auf einigen Geräten reproduzieren, auch mit dem neuesten Betriebssystem-Update.

Eine zumindest temporäre Erleichterung kann ein Bildschirm-Reset bewirken, das ist eine neue Möglichkeit unter den Einstellungen. Wechseln Sie dafür in die Einstellungen-App, dann in den Bereich “Allgemein”, und ziemlich weit unten in der Liste in den Reiter “iPhone übertragen/zurücksetzen”. Im erscheinenden Fenster tippen Sie auf “Zurücksetzen” und dann im Dialog auf “Home-Bildschirm”.

