5 Gründe, warum wir iOS 17 kaum erwarten können

In knapp zwei Monaten werden wir einen ersten Blick auf iOS 17 werfen können, das neueste iPhone-Update, das wie immer eine Vielzahl von Änderungen und Verbesserungen mit sich bringen wird. Gerüchten zufolge wird es keine großen Neuerungen wie den Sperrbildschirm in iOS 16 oder die App-Mediathek in iOS 14 haben, um Nutzer zum Upgrade zu bewegen. Aber auch ohne ein großes Feature wird iOS 17 eines der aufregendsten iPhone-Updates der letzten Jahre werden. Hier ist der Grund dafür.

Kompatibilität

Als iOS 16 im letzten Herbst erschien, wurde die Unterstützung für einige bemerkenswerte iPhones eingestellt: das ursprüngliche SE, das iPhone 6S und 6S Plus sowie das iPhone 7 und 7 Plus. Nach einem Bericht, der besagte, dass Apple das iPhone 8 und 8 Plus sowie das iPhone X in diesem Jahr nicht mehr unterstützen würde, sieht es nun so aus, als ob dies nicht der Fall wäre und die iPhones aus dem Jahr 2017 noch ein weiteres Jahr das aktuelle System nutzen können.

Am meisten gewünschte Funktionen

Wir wissen noch nicht viel darüber, was in iOS 17 enthalten ist – und werden es wahrscheinlich auch nicht vor der Keynote erfahren – aber was wir wissen, ist spannend. Bloomberg-Redakteur Mark Gurman hat behauptet, dass Apple einige der von iPhone-Benutzern “am meisten gewünschten Funktionen” in iOS 17 bringen wird. Zu den jüngsten Gerüchten gehören “größere” Änderungen am Kontrollzentrum, das definitiv zu den von uns am meisten gewünschten Funktionen gehören würde.

Dringend benötigte Wartung

Es gab eine Zeit, in der Apple regelmäßig sogenannte “Wartungs”-Releases von Mac-OS X veröffentlichte, die sich auf Leistung und Stabilität konzentrierten, anstatt neue Funktionen hinzuzufügen – etwa Mac-OS X 10.6 Snow Leopard. Das ist notwendig, damit alles so schnell und reibungslos läuft, wie es sollte. So etwas gab es schon lange nicht mehr – und bei iOS eigentlich noch nie -, aber es würde unseren älteren iPhones das Gefühl geben, dass sie einen Geschwindigkeitsschub bekommen haben.

Dynamische Insel 2.0

Apple hat die dynamische Insel letztes Jahr mit dem iPhone 14 Pro eingeführt, und Gerüchten zufolge wird sie für alle iPhone 15 Modelle verfügbar sein. Das bedeutet, dass Apple es zur nächsten großen Schnittstellenfunktion machen will – und iOS 17 wird es wahrscheinlich auf die nächste Stufe bringen. Die Möglichkeiten sind schier endlos, und wir sind gespannt, welche Pläne Apple dafür hat.

Carplay der nächsten Generation

Auf der WWDC 2022 gab Apple einen kleinen Einblick in die nächste Generation von Carplay, mit einer atemberaubenden Benutzeroberfläche, die viel mehr als nur das Entertainmentsystem im Auto steuern kann. Mehr als ein paar coole Screenshots und das Versprechen, dass im Jahr 2023 Fahrzeugankündigungen folgen werden, bekamen wir jedoch nicht zu sehen. Wir hoffen, dass wir während des iOS 17-Teils der WWDC-Demo viel mehr darüber erfahren werden.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Macworld.com veröffentlicht und wurde aus dem Englischen übersetzt.