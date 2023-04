watchOS 10 soll bedeutende Änderungen bekommen – das behauptet zumindest Bloomberg-Redakteur Mark Gurman. Genaueres werden wir Anfang Juni auf der Worldwide Developers Conference erfahren, die Einladungen zur WWDC hat Apple bereits verschickt.

Gerade weil wir wohl in diesem Jahr keine allzu großen Erwartungen an neue Uhren-Hardware haben sollten, wäre ein erfrischendes watchOS-Update umso schöner! Der Twitter-Nutzer Parker Ortolani hat nun ein Konzept veröffentlicht, welches die Apple Watch mit einem neuen Homescreen inklusive Widgets, Live-Aktivitäten und mehr zeigt.

Lesetipp: WWDC 2023: Apple steht vor einer Riesenherausforderung

Vor allem die Widgets tragen in Ortolanis Konzept eine tragende Rolle: Apps sollen auf der Apple Watch erst gar nicht gestartet werden müssen, ein verbesserter Startbildschirm würde dies erübrigen und die wichtigen Infos direkt sichtbar machen:

watchOS 10 in einem neuen Design Twitter / Parker Ortolani

Wenn Apple auf die Anzeige der Apps auf dem Startbildschirm verzichten würde (diese würden – wie aktuell – auch über das Betätigen der Digital Crown angezeigt werden), könnten auf dem Startbildschirm ausschließlich Widgets und Live-Aktivitäten erscheinen:

watchOS 10: Widgets und Live-Aktivitäten Twitter / Parker Ortolani

Einschätzung der Redaktion

Das Konzept-Design ist durchaus gut gemacht, allerdings stellt sich uns eine ganz andere Frage: Möchte Apple einen solchen Schritt überhaupt gehen?

Aktuell bietet Apple unter watchOS 9 jede Menge Zifferblätter mit individuell anpassbaren Komplikationen, um auf einen Blick möglichst viele Informationen ablesen zu können: Die Temperatur, das Wetter, Termine, das Datum und nicht zuletzt die Uhrzeit.

Das von Ortolani vorgestellte Konzept würde eine gegenteilige Nutzererfahrung bedeuten: Um Informationen in Form von Widgets oder Live-Aktivitäten ablesen zu können, müssten Sie die Digital Crown betätigen – was in manchen Situationen recht umständlich sein kann. Gerade beim Sport möchte man wohl eher eine Anzeige der verbrannten Kalorien am Handgelenk sehen als ein Kalender-Widget.

Dennoch: Ortolanis Konzept hat etwas Fesselndes und wir würden gerne seine Version von watchOS 10 selbst ausprobieren wollen!