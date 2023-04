Neues Gerücht: iPhone 15 Pro doch ohne Vibrationstasten

Bereits im Oktober 2022 sind erste Gerüchte aufgekommen, Apple wolle die physischen Lauter- und Leiser-Tasten streichen und stattdessen Vibrationstasten vergleichbar dem Home-Button beim aktuellen iPhone SE einbauen. Anscheinend stehen der Hersteller und seine Fertiger vor einigen Problemen, sodass die Pläne wieder gestrichen wurden. Dieser Ansicht ist zumindest der Analyst Ming-Chi Kuo, der auch als Erster über mögliche Vibrationstasten berichtet hat.

Laut seines Berichts haben die Tester bei den neuen iPhones technische Probleme mit den Vibrationstasten festgestellt, die momentan unlösbar seien. Apple hat sich deswegen dazu entschieden, bei normalen physischen Tasten zu bleiben. Das iPhone 15 (Plus, Pro und Pro Max) befindet sich gerade in einer Phase der technischen Validierungstests, der Hersteller hat also noch den Spielraum für letzte kleinere Entscheidungen, bevor die Massenproduktion startet. Laut Kuo werden die herkömmlichen Knöpfe dazu beitragen, dass die Testphase schneller und einfacher vorangeht, mit den Verzögerungen beim Marktstart und Auslieferung des iPhone 15 ist also nicht zu rechnen.

Ursache unbekannt – Super Low Power Modus erforderlich

Welche Probleme genau Apple bei den Vibrationstasten nicht lösen kann, ist bislang nicht bekannt. Davor wurde spekuliert, dass der Hersteller ein spezielles Chip-Modul entwickelt, der in “Super Low Power Modus” funktionieren sollte und Bluetooth, NFC und eben Taptic Engine für den Betrieb der Vibrationstasten verwalten kann, selbst wenn der Akku leer ist. Die Motivation Apples für die virtuellen Tasten war ein durchgehend geschlossener Gehäuserahmen, der wasser- und staubbeständiger ist als das “durchlöcherte” Gehäuse. Die einzige “Schwachstelle” bliebe dann nur der SIM-Karten-Slot, den Apple in den USA bereits eliminiert hat. Die gleichen Pläne hat der Hersteller anscheinend auch für die Geräte, die in der EU vertrieben werden.

