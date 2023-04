Die 10 besten Mac-Monitore für Foto- und Video-Anwender 2023

LG 32UN880

Der koreanische Hersteller LG ist bei Mac-Anwendern sehr beliebt. Das Unternehmen bietet nicht nur ein riesiges Angebot an Monitoren, auch in vielen Apple-Monitoren und iMacs stecken LG-Panel. Für Video- und Foto-Profis ist neben vielen weiteren Modellen der 27UN880P-B einen Blick wert. Besonderheit des LG-Monitors ist ein besonders flexibler Schwenkarm, der die direkte Befestigung am Schreibtisch ermöglicht.

Geboten werden aber auch 4K, eine Werkskalibrierung, 95 Prozent DCI-P3 und USB-C. Per USB-C kann ein Macbook allerdings nur mit maximal 60 Watt versorgt werden, das ist für das 16-Zoll-Macbook Pro eigentlich zu wenig. Es gibt auch eine günstigere Version mit 27-Zoll-Bildschirm.