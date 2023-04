Mausrad-Richtung am Mac ändern – so geht’s

Es gibt Situationen, da möchte man die Scroll-Richtung am Mac (bei Amazon ansehen) ändern. Meistens ist das der Fall, wenn man auf die Maus eines Drittanbieters zurückgreift und feststellt, dass das Mausrad in die „falsche“ Richtung dreht.

Die Funktion, die dafür verantwortlich ist, heißt „Natürlich Scrollen“ und Apple hat sie 2012 mit OS X 10.7 Mountain Lion eingeführt. „Natürlich Scrollen“ folgt dem Prinzip von Touch-Oberflächen, sei es am Smartphone oder am Trackpad: Wischen Sie mit den Fingern über die Oberfläche nach oben, bewegt sich der Inhalt im geöffneten Fenster nach unten. Beim klassischen Mausrad ist es umgekehrt: Drehen Sie das Mausrad nach oben, bewegt sich auch der Fensterinhalt nach oben. Besonders, wenn Sie frisch von Windows kommen, sitzt die jahrelange Erfahrung tief in den Knochen.

So ändern Sie die Scroll-Richtung

Um die Scroll-Richtung einfach umzukehren, gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie die Systemeinstellungen übers Apple-Menü in der Menüleiste Scrollen Sie in der Liste auf der linken Seite nach unten und wählen Sie den Eintrag „Trackpad“ aus Wählen Sie im rechten Teil den Reiter „Scrollen und Zoomen“ aus Legen Sie den Schalter „Natürliches Scrollen“ um

Oben im Fenster sehen Sie eine praktische animierte Darstellung der Scroll-Richtung, die sich je nach Schalterstellung unterscheidet – auf einem Trackpad. Diese ist natürlich wenig hilfreich, wenn Sie eine gewöhnliche Maus mit Mausrad verwenden. Das Problem ist: Jedes Mal, wenn Sie vom Trackpad zur Maus wechseln oder umgekehrt, müssen Sie diese Einstellung öffnen, weil macOS sie global speichert und nicht für einzelne Geräte. Und das kann nervig werden.

Scroll-Richtung von Maus und Trackpad trennen mit Scroll Reverser

Um dieses Problems Herr zu werden, bedarf es Hilfe von außerhalb, denn mit den Bordmitteln ist eine Trennung von Maus und Trackpad in macOS nicht vorgesehen. Am beliebtesten ist das kostenlose Tool „Scroll Reverser“ von Nick Moore (das obendrein noch quelloffen auf Github verfügbar ist). Einmal installiert, sitzt die App unauffällig in der Menüleiste neben Uhr und Kontrollzentrum.

Die Einstellungen sind überschaubar wie effizient: Sie können die vertikale und die horizontale Scroll-Richtung unabhängig voneinander umkehren, die Scroll-Richtung auf dem Trackpad und auf der Maus umkehren und einstellen, wie weit das Mausrad mit jedem Schritt scrollt. Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, das App-Symbol (↕) in der Menüleiste auszublenden und Scroll Reverser bei der Anmeldung zu starten.

Scroll Reverser ist in drei Versionen erhältlich: Scroll Reverser 1.8.2 (Stand: April 2023) funktioniert ab macOS 10.12, sowohl auf Intel- als auch auf Apple-Silicon-Macs (M1, M2 usw.), und dürfte die richtige Version für die meisten sein. Auch für ältere Macs ist Scroll Reverser verfügbar: Version 1.76 für Mac OS X 10.7 bis 10.11 und Version 1.5.1 für Mac-OS X 10.4 bis 10.6.