Standort teilen am iPhone – so geht’s

Hat man sich in der Stadt verabredet und findet sich nicht, sagt der genaue Standort manchmal mehr aus als 1000 Worte, doch wie kann man auf dem iPhone den eigenen Standort teilen?

Nachhaltiges Teilen per “Wo ist?”

Apple hat seine App “Freunde” vor Jahren eingestellt, doch ihre Funktionalität hat das Netzwerk “Wo ist?” geerbt. In der gleichnamigen App kann man mit ausgewählten Kontakten seinen Standort nach Wunsch permanent teilen. Die Freigabe der Standorte geschieht mit der ausdrücklichen Bewilligung der beiden Beteiligten, so ist diese Methode transparent und durch die Funktionalität in der App flexibel.

Wechseln Sie in der “Wo ist?”-App in den Reiter “Personen” Tippen Sie auf das Plussymbol + unterhalb der Karte, Wählen Sie aus dem Menü “Standort teilen”. Tippen Sie in die erscheinende Adresszeile die Kontaktdaten der Person, mit der Sie Ihren Standort teilen möchten. Das System lässt noch auswählen, ob der Standort eine Stunde, bis Ende des Tages oder unbegrenzt geteilt wird. Nach der Auswahl teilt “Wo ist?” Ihren Standort mit dem ausgesuchten Kontakt.

Standort teilen per Whatsapp

Auch Whatsapp erlaubt es, den eigenen Standort per in einer Nachricht zu schicken. Dafür klicken Sie im Chat mit dem gewünschten Kontakt neben dem Textfeld auf das Plussymbol unten links im Bildschirm. Es öffnet sich ein Kontextmenü mit mehreren Optionen, darunter “Standort”. Wählen Sie diese Option, blendet sich die aktuelle Position auf der Karte ein, Whatsapp lässt noch auswählen, ob man den Standort für eine oder acht Stunden oder nur für 15 Minuten teilen möchte. Nach Wunsch kann man direkt im Chat das Teilen beenden.

Per Whatsapp Standort teilen Halyna Kubiv Im Kontextmenü hinter dem Plussymbol gibt es eine Option “Standort” Halyna Kubiv Man kann noch auswählen, für wie lange die eigene Position geteilt wird und die Nachricht absenden. Halyna Kubiv

Standort teilen in Nachrichten

Auch direkt per Nachrichten lässt sich der Standort teilen, lustigerweise nicht über die eingebaute “Wo ist?”-Funktion, sondern über eine der iMessage-Apps. Und so geht es:

Tippen Sie in der Konversation mit dem gewünschten Kontakt auf das Icon mit dem App-Store-Logo,

Aus der erscheinenden Leisten wählen Sie eine der bereits installierten Karten-Apps wie Google-Karten.

Klicken Sie in der erscheinenden Fläche auf eine der Optionen, wie lange Sie den Standort teilen möchten.

Standort des iPhones über Nachrichten teilen Halyna Kubiv In Nachrichten geht es über eine der iMessage-Apps Halyna Kubiv Hier verraten wir unseren Standort per Google Maps. Halyna Kubiv

Standort teilen in Facebook Messenger

Im Facebook Messenger gibt es ebenfalls eine eingebaute Standort-Funktion, diese funktioniert recht ähnlich wie bei Whatsapp (siehe oben). In einer beliebigen Konversation gibt es in der linken unteren Ecke das Plussymbol, im Kontextmenü dahinten verstecken sich zwei Funktionen: GIF-Suche und -Versand und eben das Standort-Teilen.

Standort teilen per Apple Karten

Hat man einen Messenger ohne eingebaute Standort-Option oder will man diese Information per Mail schicken, kann man gleich zu Apple Karten wechseln und von dort aus einen Link generieren. Dafür öffnet man die Karten-App und tippt auf den leuchtenden blauen Punkt, der den eigenen Standort anzeigt.

Tippt man anschließend auf den nach oben zeigenden Pfahl, der im Menüfenster erscheint, kann man den Link herauskopieren und über beliebige Wege senden. Bitte beachten Sie, der Link beinhaltet eine konkrete Adresse, die dynamische Lokation wie bei Whatsapp, “Wo ist?” und dergleichen ist damit nicht möglich.

Standort teilen per Link aus Google Maps

Ähnlich wie bei Apple Karten kann man den eigenen Standort per Link aus Google Maps teilen. Der Tap auf den blauen Punkt in der Karte eröffnet ein Kontextmenü mit weiteren Optionen. Anders als bei Apple Karten kann man aus Google Maps den eigenen Standort für eine bestimmte Zeit teilen. Schlauerweise schickt Google noch den Akkustand des betroffenen iPhones, der Kontakt weiß dann im Zweifelsfall, er müsse sich beeilen, wenn der Akku bei fünf Prozent steht.

Standort per Google Karten teilen Halyna Kubiv Google verschickt neben dem dynamischen Standort noch die aktuelle Adresse und den Akkustand. Halyna Kubiv

An Wanderungen per Outdoor Active teilhaben lassen

Einige Wander-Apps wie Outdoor Active haben auch eine Freigabe-Option für den aktuellen Standort, diese ist eher dafür gedacht, Freunde und Bekannte an den eigenen Wanderungen teilhaben zu lassen. Bei Outdoor Active heißt die Funktion “Buddy Beacon” und ist den Pro-Abonnenten vorbehalten.