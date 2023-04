Airpods 3 aufladen: So lange benötigen Kopfhörer und Hülle

Apples Angaben zu den Batterien der eigenen Airpods liefern nur ungefähre Informationen: Mit einer Ladung können die Airpods 3 bis zu sechs Stunden Hörzeit ohne 3D-Audio liefern, fünf Minuten in der Ladehülle reichen für eine Stunde Sprechzeit. Eine voll aufgeladene Hülle hält fünf Aufladungen der Airpods parat. Doch wie lange dauert die Aufladung? Was würde ausreichen, wenn man nicht auf 100 Prozent auflädt?

Dafür haben wir neue Airpods Pro mit der Lightning-Hülle komplett entladen und an ein Macbook-Netzteil mit 60 Watt und einem Lightning-auf-USB-C-Kabel geladen. Dazwischen haben wir ein USB-Strommessgerät wie dieses hier geschaltet und alle fünf Minuten sowohl die prozentuale Ladung der Airpods und der Hülle als auch die Werte auf dem Tester ausgelesen.

Die Ergebnisse der Messung

Unser Exemplar der Airpods 3 war in ungefähr einer Stunde bei fast 100 Prozent, sowohl die Hülle als auch die Airpods selbst.

Während die Hülle in den ersten fünf Minuten lediglich auf elf Prozent kam, waren die Airpods bereits bei 41 Prozent der Ladung! Nach diesem Sprung verlangsamt sich die Aufladung der Airpods etwas, geht aber dennoch relativ zügig voran, bis man nach ungefähr einer halben Stunde 80 Prozent der Ladung erreicht.

Ab dann schaltet sich wohl etwas Vergleichbares wie das Optimierte Laden beim iPhone und der Apple Watch ein: Von 80 auf 100 Prozent kommen die Airpods in weiteren 30 bis 35 Minuten. Hat man also am Morgen eilig, reichen knapp 30 Minuten im Case, um eine Ladung für den ganzen Tag Hören zu erhalten.

Mit der Ladehülle der Airpods 3 verhält sich etwas anders: Die ersten 15 bis 20 Minuten werden vorrangig die Airpods in der Hülle mit der Energie versorgt, erst wenn die Kopfhörer auf 60 bis 80 Prozent der Ladung kommen, wird Hülle selbst verstärkt aufgeladen. Auch bei der Hülle macht sich eine Art Optimiertes Laden für die Batterie-Schonung bemerkbar: Wenn sie ca. 90 Prozent der Ladung erreicht, sinkt die Ladegeschwindigkeit um die Hälfte bis zwei Drittel.

Gibt es bei den Airpods einen signifikanten Ladesprung in den ersten fünf Minuten, so kann man bei der Ladehülle etwas Vergleichbares eher in der Mitte des Ladezyklus beobachten: Nach ungefähr einer halben Stunde macht sie einen signifikanten Sprung um rund 20 Prozent der Aufladung.

Auch hier kann man empfehlen: Hat man es eilig, kann man die Airpods 3 getrost mitsamt der Hülle nur eine halbe Stunde aufladen. Mit den Airpods 3 kommt man so mehrere Stunden über die Runden, die Hülle wird zusätzliche zwei bis drei Ladungen liefern.

Die Effektivität der Ladung

Unser USB-Strommesser hat noch weitere interessante Informationen geliefert: Er misst sowohl die Spannung in Volt als auch die Stromstärke in Ampere. Während die Spannung in der beobachteten Zeit mit 5,19 Volt ± 0,2 relativ gleichmäßig blieb, veränderte sich die Stromstärke während des Ladezyklus signifikant:

Die höchsten Werte erreichte die Stromstärke in den ersten fünf Minuten der Aufladung, schließlich kommen die Airpods gleich auf rund 40 Prozent ihrer Gesamtladung. Ab der zehnten Minute sinkt die Stromstärke etwas und bleibt einigermaßen konstant bis zur 45. Minute.

Wir erinnern uns: Bis zu diesem Zeitpunkt lädt die Airpods-Hülle besonders intensiv und legt bis zu 20 Prozent Aufladung zu. Ab ungefähr einer Dreiviertelstunde drosseln die Airpods und die Hülle den Energiezufuhr sehr stark: statt im Schnitt 0,4 Ampere zu bekommen, liefert das Netzteil in den verbleibenden zwanzig Minuten lediglich 0,1 Ampere im Schnitt.

Fazit

Die Airpods selbst laden besonders intensiv in den ersten fünf Minuten nach dem Einstecken an das Netzteil, die Ladehülle macht einen besonders großen Sprung etwa in der Mitte, zwischen 20 und 35 Minuten nach Beginn der Aufladung. Ab dann regelt das interne Power-Management die Stromzufuhr so stark nach unten, sodass man sich diese zwanzig bis fünfundzwanzig Minuten bis zur Vollaufladung auch sparen kann.

