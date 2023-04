Warum das Macbook Air M2 15 Zoll der perfekte Apple-Laptop wäre

Letzte Woche sind wieder Gerüchte darüber aufgekocht, dass das 15-Zoll-große Macbook Air Apples nächster große Mac-Release sein und noch vor der WWDC erscheinen könnte. Doch unabhängig davon, ob es vor, während, nach der WWDC oder bei einem Mac-Event im Herbst vorgestellt wird, ist eines sicher: Es wird der perfekte Apple-Laptop.

Das klingt weit hergeholt, aber bleiben Sie kurz dran. Angenommen, die Gerüchte und unsere eigenen Vermutungen bewahrheiten sich, wird das Macbook Air 15″ dank seiner Kombination aus Größe, Leistungsfähigkeit und Preis der ideale Laptop für fast alle. Das Macbook Air ist bereits Apples beliebtester Laptop und ein 15-Zoll-Modell wäre das Juwel der Reihe. Lassen Sie es mich erklären.

Apple bringt angeblich mehrere neue Macbooks zur WWDC

Macbook Air 15 Zoll: Die richtige Größe

Apple bietet Macbooks in vier verschiedenen Größen an: 13,3 Zoll (Macbook Pro 13″), 13,6 Zoll (Macbook Air M2), 14,2 Zoll (Macbook Pro) und 16,2 Zoll (Macbook Pro). Man könnte meinen, bei einem solchen Angebot wäre es ein Leichtes, eine Größe zu finden, die genau passt. Doch all diese Größen kommen mit Einschränkungen oder Abstrichen, die die Kaufentscheidung erschweren.

Wenn Sie einen großen Bildschirm benötigen, ist das Macbook Pro 16 Zoll (hier im Test) die beste Wahl, da es das Macbook mit dem größten Bildschirm ist. Doch der große Bildschirm bedeutet, dass es schwer ist – es wiegt über zwei Kilogramm. Das klingt zwar nicht nach viel, doch wenn Sie Ihren Laptop einen Arbeitstag lang mit sich schleppen, macht sich die Belastung auf den Schultern mit der Zeit bemerkbar.

Das 16 Zoll große Macbook Pro ist für viele ein Stück zu groß und zu schwer. Foundry

Wenn Sie das leichteste Macbook suchen, fällt Ihre Wahl auf das 13,6-Zoll-große Macbook Air M2 (hier im Test), das nur 1,24 kg wiegt. Im Vergleich zum 16 Zoll Macbook Pro ist es ein Leichtgewicht, jedoch auf Kosten eines wesentlich kleineren Bildschirms. Wenn Sie Profi-Anwendungen benutzen oder Unmengen von App-Fenstern geöffnet haben, so wie ich, machen die drei Zoll Bildschirmdiagonale einen gewaltigen Unterschied.

Apple führt zwei weitere 13-Zoll-Laptops, die gerne übersehen werden: das 13,3 Zoll große Macbook Air M1 (hier im Test) und das Macbook Pro M2 (hier im Test). Beide basieren auf alten Designs, die verhältnismäßig große Ränder besitzen und die Geräte deshalb zusätzlich aufblasen. Das Macbook Air M1, dessen Bildschirm ein My kleiner ist als das des Macbook Air M2, wiegt tatsächlich ein My mehr. Gleichermaßen hat das Macbook Pro 13 Zoll eine größere Grundfläche als das Macbook Pro 14 Zoll, obwohl es ein Zoll kleiner ist und weniger wiegt.

Ein 15 Zoll großes Macbook Air belegt automatisch den neuen Sweetspot. Der Bildschirm fällt deutlich größer aus als jener der 13-Zoll-Laptops und obwohl der 15-Zöller freilich nicht so leicht sein wird wie das kleinere Macbook Air, wird er auch nicht so schwer sein wie ein 16 Zoll Macbook Pro. Wenn Sie ein 15 Zoll Macbook Air in Ihre Tasche stecken, wird es perfekt passen – wortwörtlich und bildlich.

Macbook Air 15 Zoll: Die richtige Performance

Im Vergleich zum M2-Chip im 13 Zoll Macbook Air ist die CPU in Apples M2 Pro 20 Prozent schneller und die GPU 30 Prozent. Erste Berichte über das Macbook Air 15 Zoll gehen davon aus, dass Apple neben dem Einstiegsmodell mit einem normalen M2-Chip eine Konfiguration mit M2 Pro anbieten könnte. Wenn das der Fall ist, wäre das eine deutliche Verbesserung gegenüber dem aktuellen Air.

Der Performance-Vorteil klingt nicht nach viel und die meisten werden im Alltag keinen Unterschied spüren. Doch Nutzer:innen mit anspruchsvollen Aufgaben brauchen jedes Bisschen Rechenleistung, das sie bekommen können und der Boost vom M2 Pro könnte hier einen wertvollen Dienst erweisen.

Ein M2 Pro in einem Macbook Air wäre eine perfekte Kombination aus Rechenleistung und Tragbarkeit. Apple

Doch könnte Apple stattdessen seinen neuen M3-Chip einsetzen, statt des M2 Pro? In einem Bericht für Bloomberg schreibt Mark Gurman, dass Apple „seine Mac-Prozessoren auf einen jährlichen Upgrade-Zyklus umstellen will, wie die A-Prozessoren im iPhone“, doch vermutlich ist es noch zu früh für den M3. Dennoch ist es ein verlockender Gedanke.

Der M3 soll Apples erster Chip sein, der im 3-nm-Prozess hergestellt wird, was mehr Transistoren mit besserer Performance und Energieeffizienz erlaubt als der 5-nm-Prozess, auf dem die M1- und M2-Chips basieren. Mit 3 nm könnte die Performance-Verbesserung sogar noch größer ausfallen als die 20 Prozent zwischen M1 und M2.

Macbook Air M2 im Test – Leistungswunder im Stromsparmodus

Unabhängig davon, ob es einen M2 Pro jetzt oder einen M3 (Pro) später bekommt, wird das Macbook Air 15″ eine extrem attraktive Alternative zum Macbook Pro 14″ sein. Selbst, wenn es dieselbe Anzahl an Kernen haben sollte, wird es wegen seines lüfterlosen Designs und der daraus folgenden Drosselung bei hohen Temperaturen langsamer sein als das Macbook Pro 14″ und wird auch nicht so viele Anschlüsse besitzen oder Speicher- und RAM-Konfigurationen. Doch es wird genau den richtigen Punkt zwischen Leistung und Performance treffen und wird für viele eine attraktivere Option sein als das 14 Zoll Pro.

Macbook Air 15 Zoll: Der richtige Preis

Apples aktuelles Macbook-Sortiment hat eine gewaltige Preislücke. Es gibt Air M1 für 1.199 Euro, gefolgt vom M2-Modell für 1.499 Euro und dem Macbook Pro 13″ für 1.599 Euro. Danach springt man sofort auf 2.399 Euro fürs Macbook Pro 14″. Angenommen, das Macbook Air 15″ beginnt bei 1.699 oder 1.749 Euro, würde es dieses klaffende Loch unterhalb von Apples Pro-Laptops perfekt ausfüllen.

Bedenken Sie die Konfigurationsmöglichkeiten: Sie können ein Macbook Air M2 mit 16 GB RAM und 512 GB Speicher für 1.959 Euro kaufen, nur 350 Euro weniger als das Macbook Pro 14 Zoll mit M2 Pro und demselben RAM und Speicherplatz. Für ein paar Hundert Euro mehr bekommen Sie einen schwereren Laptop mit etwas größerem Bildschirm und etwas besserer Performance. Sie wählen den Preis oder die Performance – und müssen deutliche Abstriche machen, egal, für welches Gerät Sie sich entscheiden.

Doch ein Macbook Air 15 Zoll mit einem M2 Pro für 2.149 Euro könnte auch diese Lücke ausfüllen: 200 Euro mehr als das kleine Air und 150 Euro weniger als das Pro. Natürlich hat das Pro weiterhin das überlegene Liquid Retina XDR Display und mehr Anschlüsse, aber die Entscheidung fällt hier dennoch leichter. Wenn Sie einen größeren Bildschirm brauchen, aber kein Pro Motion oder HDMI, ist das 15-Zoll-Air die offensichtliche Wahl und ein klarer Sieger.

Dieser Artikel ist ursprünglich in unserer Schwesterpublikation „Macworld.com“ erschienen und wurde aus dem Englischen übersetzt.

