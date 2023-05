Was wir vom Macbook Air M2 15 Zoll erwarten können

In der letzten Zeit haben sich die Gerüchte verdichtet, Apple könnte auf der WWDC ein größeres Macbook Air mit 15-Zoll-Bildschirmdiagonale vorstellen. Mittlerweile kann man kann einige Features des neuen Geräts recht gut vorhersagen.

Apple bringt angeblich mehrere neue Macbooks zur WWDC

Macbook Air 15 Zoll: Die Größe

Apple bietet Macbooks in vier verschiedenen Größen an: 13,3 Zoll (Macbook Pro 13″), 13,6 Zoll (Macbook Air M2), 14,2 Zoll (Macbook Pro) und 16,2 Zoll (Macbook Pro). Man könnte meinen, bei einem solchen Angebot wäre es ein Leichtes, eine Größe zu finden, die genau passt. Doch all diese Größen kommen mit Einschränkungen oder Abstrichen, die die Kaufentscheidung erschweren.

Wenn Sie einen großen Bildschirm benötigen, ist das Macbook Pro 16 Zoll (hier im Test) die beste Wahl, da es das Macbook mit dem größten Bildschirm ist. Doch der große Bildschirm bedeutet, dass es schwer ist – es wiegt über zwei Kilogramm. Das klingt zwar nicht nach viel, doch wenn Sie Ihren Laptop einen Arbeitstag lang mit sich schleppen, macht sich die Belastung auf den Schultern mit der Zeit bemerkbar.

Das 16 Zoll große Macbook Pro ist für viele ein Stück zu groß und zu schwer. Foundry

Wenn Sie das leichteste Macbook suchen, fällt Ihre Wahl auf das 13,6-Zoll-große Macbook Air M2 (hier im Test), das nur 1,24 kg wiegt. Im Vergleich zum 16 Zoll Macbook Pro ist es ein Leichtgewicht, jedoch auf Kosten eines wesentlich kleineren Bildschirms. Wenn Sie Profi-Anwendungen benutzen oder Unmengen von App-Fenstern geöffnet haben, so wie ich, machen die drei Zoll Bildschirmdiagonale einen gewaltigen Unterschied.

Apple führt zwei weitere 13-Zoll-Laptops, die gerne übersehen werden: das 13,3 Zoll große Macbook Air M1 (hier im Test) und das Macbook Pro M2 (hier im Test). Beide basieren auf alten Designs, die verhältnismäßig große Ränder besitzen und die Geräte deshalb zusätzlich aufblasen. Das Macbook Air M1, dessen Bildschirm ein wenig kleiner ist als das des Macbook Air M2, wiegt tatsächlich etwas mehr. Gleichermaßen hat das Macbook Pro 13 Zoll eine größere Grundfläche als das Macbook Pro 14 Zoll, obwohl es ein Zoll kleiner ist und weniger wiegt.

Ein 15 Zoll großes Macbook Air belegt automatisch die Goldene Mitte. Der Bildschirm fällt deutlich größer aus als jener der 13-Zoll-Laptops und obwohl der 15-Zöller freilich nicht so leicht sein wird wie das kleinere Macbook Air, wird er auch nicht so schwer sein wie ein 16 Zoll Macbook Pro. Wenn Sie ein 15 Zoll Macbook Air in Ihre Tasche oder in Ihren Rucksack stecken, wird es perfekt passen – wortwörtlich und bildlich.

Macbook Air 15 Zoll: Die Performance

Erste Gerüchte besagten, dass das neue Macbook Air schon mit dem neuen M3 ausgeliefert würde, doch je näher die WWDC rückt, desto pessimistischer klingen die Vorhersagen. Aktuell besteht bei Analysten der Konsens, dass das Macbook Air 15 mit einem normalen M2 ausgestattet wird. Dies ergibt insofern Sinn, da Apple seine Pro-Reihe der Macbooks nicht unnötig kannibalisierte: Mit dem M2 Pro und Max hätten die Kunden noch genügend Anreiz, in bestimmten Anwendungsfällen doch zum teureren Macbook Pro zu greifen.

Vor allem für diejenigen, die mit mehreren Bildschirmen arbeiten, bleiben die beiden Macbooks Pro die einzige Alternative. Der Grund ist, dass Einsteiger-Chip M2 nur einen Thunderbolt-Kontroller eingebaut bekommen hat. Dies hat zu Folge, dass die M2-Rechner nur einen externen Bildschirm ansteuern können. Wer bis zu vier Monitore mit Bordmitteln anschließen will, soll gleich auf ein Macbook Pro mit 14 oder 16 Zoll umsteigen.

Aber selbst diese Einschränkung ist in sehr vielen Büro-Szenarien vernachlässigbar: Das Macbook Air 15 Zoll kann sich zu einer perfekten mobilen Maschine entwickelt: Das Display groß genug, um darauf einigermaßen aufwendige Aufgaben erledigen zu können, ohne Probleme mit den Augen zu bekommen; das Gerät leicht genug, um in jede Tasche passen zu können; und der Chip flexibel genug, um die wichtigste Peripherie anzuschließen, zur Not mit Unterstützung eines Docks.

Macbook Air M2 im Test – Leistungswunder im Stromsparmodus

Mit dem lüfterlosen Design erhält das kommende Macbook noch ein Unterscheidungsmerkmal zur Pro-Reihe. Selbst, wenn es dieselbe Anzahl an Kernen haben sollte, wird es wegen der fehlenden Lüfter und der daraus folgenden Drosselung bei hohen Temperaturen langsamer sein als das Macbook Pro 14 Zoll und wird auch nicht so viele Anschlüsse besitzen oder Speicher- und RAM-Konfigurationen. Doch das Gerät mit dieser Ausstattung trifft genau den richtigen Punkt zwischen Leistung und Performance und wird für viele eine attraktivere Option sein als das 14 Zoll Pro.

Macbook Air 15 Zoll: Der richtige Preis

Apples aktuelles Macbook-Sortiment hat eine gewaltige Preislücke. Es gibt Air M1 für 1.199 Euro, gefolgt vom M2-Modell für 1.499 Euro und dem Macbook Pro 13″ für 1.599 Euro. Danach springt man sofort auf 2.399 Euro fürs Macbook Pro 14″. Angenommen, das Macbook Air 15″ beginnt bei 1.699 oder 1.749 Euro, würde es dieses klaffende Loch unterhalb von Apples Pro-Laptops perfekt ausfüllen.

Bedenken Sie die Konfigurationsmöglichkeiten: Sie können ein Macbook Air M2 mit 16 GB RAM und 512 GB Speicher für 1.959 Euro kaufen, nur 350 Euro weniger als das Macbook Pro 14 Zoll mit M2 Pro und demselben RAM und Speicherplatz. Für ein paar Hundert Euro mehr bekommen Sie einen schwereren Laptop mit etwas größerem Bildschirm und etwas besserer Performance. Sie wählen den Preis oder die Performance – und müssen deutliche Abstriche machen, egal, für welches Gerät Sie sich entscheiden.

Doch ein Macbook Air 15 Zoll mit einem M2 Pro für 2.149 Euro könnte auch diese Lücke ausfüllen: 200 Euro mehr als das kleine Air und 150 Euro weniger als das Pro. Natürlich hat das Pro weiterhin das überlegene Liquid Retina XDR Display und mehr Anschlüsse, aber die Entscheidung fällt hier dennoch leichter. Wenn Sie einen größeren Bildschirm benötigen, aber kein Pro Motion oder HDMI, ist das 15-Zoll-Air die offensichtliche Wahl und ein klarer Sieger.

Dieser Artikel ist ursprünglich in unserer Schwesterpublikation „Macworld.com“ erschienen und wurde aus dem Englischen übersetzt.

Aktuell bester Preis: Macbook Air M2, 8-Core GPU, 256 GB, Space grau