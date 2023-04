100-Watt-USB-C-Ladegerät – für jeden Mac geeignet?

USB-C wurde als robuster Multifunktionsstandard entwickelt, der es endlich ermöglichen sollte, dass eine einzige von der Industrie unterstützte Buchse Strom mit hoher Leistung und superschnelle Daten liefert. In der Aufregung um den Übergang von USB Typ-A und Apples ursprünglichem Magsafe- und Magsafe 2-Ladesystem für magnetische Laptops kann die Freude an einem einzigen Kabel verloren gehen.

Ein Markenzeichen von USB-C ist, dass Sie jeden USB-C-Stecker in jede USB-C-Buchse stecken können. Die Buchsen zweier Geräte handeln aus, was sie gemeinsam haben. Manchmal ist das furchtbar, zum Beispiel 480 Mbit/s bei aktiven Thunderbolt-3-Kabeln und USB-C-Ladekabeln anstelle von 10 bis 40 Gbit/s! In anderen Fällen ist es großartig, etwa wenn man sich keine Gedanken über die Wattzahl von Kabeln, Ladegeräten oder Laptops machen muss, wenn man sie zusammensteckt.

Alle Thunderbolt 3- und 4-Kabel, die zwischen zwei Thunderbolt 3- oder 4-Ports angeschlossen sind, können bis zu 100 Watt durchlassen. Mit USB 3.x oder USB4 an einem der beiden Enden könnte das Maximum bei 60 Watt liegen, aber das hängt wie bei allem davon ab.

Reguläres USB-C-Laden

Apple hat seit 2015 Laptops mit USB-C auf den Markt gebracht, die zwischen 29 und 100 Watt über Standard-USB-C aufnehmen können.

Wichtig:

Wenn Sie ein reines USB-C-Kabel mit 60 W verwenden, wird das Kabel nicht versuchen, mehr als 60 Watt durchzulassen.

Wenn Sie ein USB-C-Ladegerät verwenden, das mehr Leistung liefern könnte, als Ihr Apple-Laptop bewältigen kann, wird das Ladegerät keine Leistung auf diesem Niveau an Ihren Computer weitergeben. Ihr Computer ist außerdem so konzipiert, dass er das Aufladen mit einer zu hohen Leistung verhindert.

Die einzige Variable in dieser Gleichung ist das Kabel selbst. In den Anfangsjahren von USB-C wurden einige Kabel von weitgehend unbekannten Unternehmen billig hergestellt, als USB-C-Kabel noch recht teuer und knapp waren. Heute würde ich dafür plädieren, bei einem bekannten Namen wie Belkin oder Other World Computing zu bleiben, die einen guten Ruf als Hersteller haben und im Falle eines Problems erreichbar sind.

Magsafe-3-Laden

Mit der Einführung der 14-Zoll- und 16-Zoll-Macbook Pro-Modelle mit Magsafe 3 im Jahr 2021, dem Ersatz für die früheren Laptop-Optionen, hat Apple einen neuen Aspekt eingebracht. Magsafe-3-Kabel haben Apples neuesten proprietären Anschluss an einem Ende und USB-C am anderen.

Diese Macbook-Pro-Modelle sowie das Macbook Pro 2022 werden entweder mit einem Hochleistungsadapter ausgeliefert oder Sie können einen Adapter für die günstigeren Modelle erwerben: 67 Watt für das Macbook Air, 96 Watt für das 14-Zoll Macbook Pro und 140 Watt für das 16-Zoll Macbook Pro.

Wenn Sie einen 96-Watt-Adapter verwenden, sei es mit einem Magsafe-3- oder einem reinen USB-C-Kabel mit einem 14-Zoll Macbook Pro oder einem 2022 Macbook Air, wird ein Schnelllademodus aktiviert, der Ihren Mac laut Apple in nur 30 Minuten auf 50 Prozent aufladen kann (um eine Überladung der Lithium-Ionen-Batterie zu vermeiden, wird die Schnellladung bei 50 Prozent gedrosselt).

Für ein 16-Zoll MacBook Pro benötigen Sie sowohl ein Apple 140-Watt-Ladegerät als auch ein Magsafe-3-Kabel, um eine Schnellladung zu erreichen. In allen anderen Szenarien ist die maximale Ladeleistung 100 Watt.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Macworld.com und wurde aus dem Englischen übersetzt