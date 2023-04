Benachrichtigungen der Apple Watch pro App stummschalten

Hat man bei der Apple-Watch-Einrichtung die Einstellungen für die Benachrichtigungen auf „Mein iPhone spiegeln“ gestellt, hat man eigentlich im Alltag wenige Probleme: Ist das iPhone gesperrt, erscheinen die Benachrichtigungen auf der Apple Watch (es sei denn, auch die Apple Watch ist gesperrt). Benutzen Sie im Moment ihr Smartphone, kommen die Benachrichtigungen dort an, die Apple Watch bleibt stumm.

Doch es gibt auch Situationen, in denen man die volle Konzentration benötigt, aber unpassenderweise hat sich die Verwandtschaft dazu entschieden, in einer Whatsapp-Gruppe zu streiten. Die eigene Apple Watch vibriert nun ununterbrochen, so schnell kommen die Benachrichtigungen ein. Es gibt jedoch eine Methode, solche nervtötende Benachrichtigungen pro App und nur auf Zeit auf der Apple Watch stummzuschalten. Die Einstellung ist aber etwas versteckt.

Entsperren Sie Ihre Apple Watch und wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten; In der erscheinenden Liste der Benachrichtigungen wählen Sie die Mitteilungen der gewünschten App und wischen Sie in diesem Banner nach links; Tippen Sie auf die erscheinenden drei Punkte und wählen Sie aus der Liste die gewünschte Stummschaltfunktion, beispielsweise „Eine Stunde stummschalten“; Sie haben nun für eine Stunde Ruhe von dieser einer bestimmten App, die restlichen Benachrichtigungen erhalten Sie wie gewohnt.

Benachrichtigungen auf der Apple Watch temporär stummschalten. Halyna Kubiv

Weitere Einstellungen im Kontextmenü betreffen die Bereiche „Fokus“ und „Mitteilungen“ auf dem iPhone. Seit iOS 16 haben Nutzerinnen und Nutzer eine Methode, die Benachrichtigungen in eine geplante Übersicht zu befördert. Das Gerät zeigt dann zur gegebenen Uhrzeit eine Zusammenfassung der neu angekommenen Mitteilungen. Bei „Fokus“ gibt es wiederum eine Funktion, Apps von der Stummschaltung ausschließen, wenn deren Benachrichtigungen als „Dringlich“ markiert ist.

