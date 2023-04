HEIC in JPG umwandeln: So geht’s auf dem Mac & iPhone

Haben Sie mal ein mit dem iPhone aufgenommenes Foto im HEIC-Format per Mail verschickt und daraufhin die Antwort bekommen „Sorry, kann ich nicht öffnen!“? Keine Sorge, da sind Sie nicht allein!

Das High Efficiency Image Format – oder kurz: HEIC (auch als HEIF bekannt) – ist zwar besonders praktisch, was das platzsparende Speichern auf Smartphones angeht. Allerdings führt es auch häufig zu Problemen, da es sich etwa als Mail-Anhang nicht auf jedem System öffnen lässt.

Eine einfache Lösung für das Problem lautet: HEIC-Bilder in JPG-Format umwandeln. Dies gelingt Ihnen auch auf einem Windows-Rechner, in diesem Artikel konzentrieren wir uns aber darauf, wie Sie dies in wenigen Schritten auf dem Mac und sogar auf dem iPhone selbst erledigen können. Außerdem verraten wir einen Trick, wie Sie auf den Umwandlungsprozess komplett verzichten können.

HEIC in JPG auf dem Mac umwandeln

Haben Sie das Foto Ihrer Wahl im HEIC-Format bereits auf Ihren Mac überspielt (etwa per Airdrop), gehen Sie einfach wie folgt vor:

Wählen Sie Rechtsklick auf das Foto Klicken Sie nun auf Schnellaktionen Wählen Sie „Bild konvertieren“ aus

HEIC-Bilder in wenigen Schritten in JPGs umwandeln. Simon Lohmann

Nun können Sie das Bild in drei verschiedene Formate konvertieren: JPEG, PNG oder HEIF. Außerdem können Sie die Bildgröße bestimmen: Klein, mittel, groß oder Originalgröße. Klicken Sie anschließend auf „In ‚JPEG‘ konvertieren“.

HEIC in JPEG auf dem iPhone umwandeln

Auch auf dem iPhone können Sie HEIC-Bilder in JPEGs umwandeln. Dafür müssen Sie das entsprechende Foto jedoch erst in die Dateien-App kopieren. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

Wählen Sie das Foto in der Fotos-App aus und tippen Sie auf das Pfeil-Symbol unten links in der Menüleiste Wählen Sie „In Dateien sichern“ und legen Sie einen Speicherort fest Öffnen Sie anschließend die Dateien-App und halten Sie das Foto so lange gedrückt, bis sich ein neues Kontextmenü öffnet Wählen Sie im nächsten Menü unter Schnellaktionen (Zauberstab-Symbol) die Funktion „Bild konvertieren“ aus. Anschließend können Sie das Bildformat und die Bildgröße wählen.

Es gibt aber noch eine einfachere Möglichkeit, die kein Umwandeln erfordert.

Aktuell bester Preis: iPhone 14 Pro mit 128 GB in Dunkellila

iPhone-Kamera-Einstellungen ändern: JPEG- statt HEIC-Bilder schießen

Wenn Sie sich ständiges Konvertieren ersparen möchten, können Sie in den Kamera-Einstellungen das Format der aufgenommenen Bilder von HEIC in JPEGs ändern. So geht’s:

Öffnen Sie auf Ihrem iPhone die Einstellungen-App Scrollen Sie nach unten und wählen Sie „Kamera“ Wählen Sie ganz oben „Formate“ aus Tippen Sie nun auf „Maximale Kompatibilität“. Nun werden Fotos als JPEG/H.264 aufgenommen.

Wenn Sie jedoch Videos im Kinomodus, in 4K (60 fps), 1080p (240 fps) oder in HDR aufnehmen wollen, müssen Sie High Efficiency auswählen. Sollten Sie viele Fotos mit dem iPhone aufnehmen, sollten Sie jedoch wieder auf „High Efficiency“ wechseln – Ihr iPhone-Speicher wird es Ihnen auf Dauer danken! Allerdings können Sie andere Kamera-Einstellungen ändern, damit Sie noch bessere Fotos- und Videos mit Ihrem iPhone aufnehmen können.